13-15 Yaş Serbest Güreş Grup Müsabakaları başlıyor

İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen 13-15 Yaş Serbest Güreş Grup Müsabakaları, 12-15 Nisan tarihleri arasında Sivas ve Eskişehir illerinde düzenlenecek.

13-15 Yaş Serbest Güreş Grup Şampiyonası\'na rekor düzeyde katılımın olacağını belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, \"13-15 yaş grubunu çok fazla önemsiyoruz. Çünkü bu sporcularımız bizleri ilerleyen yıllarda olimpiyatlarda temsil edecek. Büyüklerde başarılar elde ettikçe altyapımız daha da güçleniyor. Bu yaş kategorisinde mücadele eden sporcular; Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Metehan Başar gibi şampiyon sporcuları örnek alıyorlar. Bu da güreşe olan ilgiyi artırıyor. 12-15 Nisan tarihlerinde Eskişehir ve Sivas illerimizde geleceğin olimpiyat şampiyonları mindere çıkacak. Ben tüm güreş severleri bu şampiyonaya davet ediyorum\" dedi.

13-15 Yaş Serbest Güreş Grup Şampiyonası, Sivas\'da Taha Akgül Spor Salonu\'nda, Eskişehir\'de ise Yenikent Spor Salonu\'nda düzenlenecek.