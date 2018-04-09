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Spor

13-15 Yaş Serbest Güreş Grup Müsabakaları başlıyor

İSTANBUL,(DHA) Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen 13-15 Yaş Serbest Güreş Grup Müsabakaları, 12-15 Nisan tarihleri arasında Sivas ve Eskişehir illerinde düzenlenecek

09 Nisan 2018 23:56

İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen 13-15 Yaş Serbest Güreş Grup Müsabakaları, 12-15 Nisan tarihleri arasında Sivas ve Eskişehir illerinde düzenlenecek.
13-15 Yaş Serbest Güreş Grup Şampiyonası\'na rekor düzeyde katılımın olacağını belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, \"13-15 yaş grubunu çok fazla önemsiyoruz. Çünkü bu sporcularımız bizleri ilerleyen yıllarda olimpiyatlarda temsil edecek. Büyüklerde başarılar elde ettikçe altyapımız daha da güçleniyor. Bu yaş kategorisinde mücadele eden sporcular; Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Metehan Başar gibi şampiyon sporcuları örnek alıyorlar. Bu da güreşe olan ilgiyi artırıyor. 12-15 Nisan tarihlerinde Eskişehir ve Sivas illerimizde geleceğin olimpiyat şampiyonları mindere çıkacak. Ben tüm güreş severleri bu şampiyonaya davet ediyorum\" dedi.
13-15 Yaş Serbest Güreş Grup Şampiyonası, Sivas\'da Taha Akgül Spor Salonu\'nda, Eskişehir\'de ise Yenikent Spor Salonu\'nda düzenlenecek.

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