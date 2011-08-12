T24 LogoT24 Logo
Yaşam

13-14 Ağustos'ta hasta olmayın!

SGK’nin provizyon servisi 25 saat hizmet veremeyeceği için ilaç ücretleri hastaların cebinden çıkacak.

12 Ağustos 2011 03:00

T24 - İstanbul Eczacı Odası, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Medula-Reçete Provizyon sisteminden kaynaklı olarak 13-14 Ağustos tarihleri arasında 25 saat hizmet veremeyeceğini anımsatarak “Hastalar ilaçlarını ceplerinden ödeyecekler ya da ilaçsız kalacaklar” uyarısında bulundu.


SGK’nin geçen günlerde internet sitesinden yaptığı duyurusunda, 23-24 Temmuz tarihleri arasında 24 saatlik süre içinde “tüm uygulamalarının hizmet veremeyeceğini” açıklamış, daha sonra da “Mamak hizmet binasının enerji ihtiyacını karşılayan jeneratör ile Kızılay binasının trafo değişimi çalışmaları” nedeniyle yapılacak bu kesintileri 13 Ağustos’a ertelediklerini duyurmuştu.



25 saat sürecek


İstanbul Eczacı Odası’ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, 13 Ağustos Cumartesi akşam saat 19.00’dan 14 Ağustos Pazar akşamı saat 20.00’ye kadar olan 25 saat içinde SGK’nin hizmetlerinin duracağını vurgulandı.


Açıklamada, “SGK daha önce de birçok kez duyurarak ya da duyurmayarak Medula-Reçete Provizyon sisteminde kesintiler yapmış, sağlık ve ilaç hizmetinin aksamasına neden olarak hastalarla biz eczacıları karşı karşıya bırakmıştır. Görünen odur ki bu sorun ne ilk ne de son olacaktır! Sağlık hizmeti sunumu kesintisiz yürütülmesi gereken ve süreklilik arz eden bir hizmettir” denildi.


Hiçbir kurum veya hizmet sunucusunun herhangi bir nedenle sağlık hizmeti almak üzere başvuran hastayı geri çevirmemesi ve mağduriyet yaşatmaması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, SGK’nin yasalara göre kendisine verilen sağlık hizmetlerini sağlama yükümlülüğünü kolay erişilebilecek bir şekilde ve aksatılmaksızın yerine getirmesi gerektiği belirtildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24