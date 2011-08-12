13-14 Ağustos'ta hasta olmayın!

T24 - İstanbul Eczacı Odası, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Medula-Reçete Provizyon sisteminden kaynaklı olarak 13-14 Ağustos tarihleri arasında 25 saat hizmet veremeyeceğini anımsatarak “Hastalar ilaçlarını ceplerinden ödeyecekler ya da ilaçsız kalacaklar” uyarısında bulundu.



SGK’nin geçen günlerde internet sitesinden yaptığı duyurusunda, 23-24 Temmuz tarihleri arasında 24 saatlik süre içinde “tüm uygulamalarının hizmet veremeyeceğini” açıklamış, daha sonra da “Mamak hizmet binasının enerji ihtiyacını karşılayan jeneratör ile Kızılay binasının trafo değişimi çalışmaları” nedeniyle yapılacak bu kesintileri 13 Ağustos’a ertelediklerini duyurmuştu.

25 saat sürecek



İstanbul Eczacı Odası’ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, 13 Ağustos Cumartesi akşam saat 19.00’dan 14 Ağustos Pazar akşamı saat 20.00’ye kadar olan 25 saat içinde SGK’nin hizmetlerinin duracağını vurgulandı.



Açıklamada, “SGK daha önce de birçok kez duyurarak ya da duyurmayarak Medula-Reçete Provizyon sisteminde kesintiler yapmış, sağlık ve ilaç hizmetinin aksamasına neden olarak hastalarla biz eczacıları karşı karşıya bırakmıştır. Görünen odur ki bu sorun ne ilk ne de son olacaktır! Sağlık hizmeti sunumu kesintisiz yürütülmesi gereken ve süreklilik arz eden bir hizmettir” denildi.



Hiçbir kurum veya hizmet sunucusunun herhangi bir nedenle sağlık hizmeti almak üzere başvuran hastayı geri çevirmemesi ve mağduriyet yaşatmaması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, SGK’nin yasalara göre kendisine verilen sağlık hizmetlerini sağlama yükümlülüğünü kolay erişilebilecek bir şekilde ve aksatılmaksızın yerine getirmesi gerektiği belirtildi.





