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Yaşam

12'sinde evlendirildi, 7 çocuk doğurdu, 20 yaş büyük eşi tarafından öldürüldü

Ağır şiddete maruz kalan Rabia Benek, kocası tarafından ağzına tabanca dayanarak tehdit ediliyordu

09 Haziran 2014 19:54

Uludere’de 12 yaşındayken kendisinden 20 yaş büyük biriyle evlendirilen 30 yaşındaki Rabia Benek, eşinin silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde yaşayan 30 yaşındaki Rabia Benek, ikisi kız 7 çocuk annesiydi. Akrabası Kamuran Benek ile 12 yaşında evlendirilmişti. Çocuk yaşta evlendirilen Benek, köy korucusu olan 50 yaşındaki kocası tarafından hemen her gün şiddete maruz kalıyordu.

Milliyet gazetesinden Burcu Karakaş’ın haberine göre, eşinden şiddet gören genç kadının çoğu zaman ya bir gözü mor ya da dudağı patlak haldeydi. Sistematik olarak şiddete maruz kalan genç kadının ayağının altına eşi bir defasında bıçak saplamış, bir keresinde de ağzını cam bardakla yırtmıştı.

 

Oğlu da vuruldu

 

Ağır şiddete maruz kalan Benek, kocası tarafından kimi zaman ağzına tabanca dayanarak, kimi zaman da “Benim yaptığımı ailene söylersen seni öldürürüm” sözleriyle tehdit ediliyordu. Yıllardır süren şiddete tanık olan akrabalarıysa genç kadın gibi sessiz kaldı.

Alınan bilgiye göre Kamuran Benek, 31 Mayıs gecesi eşiyle yeniden tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada genç kadın, “Artık kaldıramıyorum” diyerek Kamuran Benek’e tepki gösterdi. Benek, bu sözlerin ardından, üzerine zimmetli olan silahıyla odayı taradı. Rabia Benek hayatını kaybetti, 11 yaşındaki oğlu A.B. ayağından vuruldu.

Halen hastanede tedavisi süren A.B.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Cinayetin ardından kayıplara karışan Kamuran Benek’in ise akrabalarına, “Teslim olmayacağım” dediği iddia edildi.

 

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