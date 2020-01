12'inci Gelişen Bölgeler Zirvesi Ümraniye’de yapıldı

İSTANBUL, (DHA) - HÜRRİYET Gazetesi tarafından gayrimenkul sektörünü en iyiye teşvik etmek ve sektörün sorunlarının çözümüne destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Sign of The City Awards-Gelişen Bölgeler Zirvesi’nin 12’ncisi, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın ev sahipliğinde Ümraniye Hekimbaşı Tarihî Av Köşkü’nde gerçekleştirildi.

12. Gelişen Bölgeler Zirvesi programına Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra; AK Parti İstanbul Milletvekili Mürteza Zengin, Can Park AVM Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür ve Yardımcısı Yüksel Hamzaoğlu ile Yönetim Kurulu Üyesi İsa Ünal, Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Oryataş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Buğdaycı, Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarları Vahap Munyar ile Uğur Gürses, Hürriyet Reklam Grup Koordinatörü Gürcan Korkmaz ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Maliki Ejder Batur katıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın konuşmalarından önce Ümraniye Belediyesi’nin faaliyet ve hizmetlerini içeren kısa bir video gösterimi sunuldu. Ardından Ümraniye Belediye Başkanı Can, sunum gösterisi ile birlikte Ümraniye Belediyesi’nin faaliyet ve hizmetlerini anlattı.

\"ÜMRANİYE GELİŞEN BÖLGELERİN ZİRVESİDİR\"

12. Bölgeler Zirvesi sonrası konuşan Can, Ümraniye’nin gelişen bölgelerin zirvesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Konuşmacılar burada fikirlerini, düşüncelerini; yatırımcılar Ümraniye’nin nereden nereye geldiğini ifade etmeye çalıştılar. Biz de son 14-15 yılda Ümraniye hangi aşamaları kaydetti, hangi yatırımları aldı bunları anlatmaya çalıştık. Özellikle son 14-15 yılda nasıl büyük bir atılım yaptığını anlattık ve bilen bilmeyen herkes Ümraniye’nin gelişen bölgelerin zirvesi olduğunu anladı. İçeride finans ve ticaret merkezlerimizin ve büyük şirketlerin yönetim merkezlerinin burada bulunduğunu anlattık. Son 14 yılda şehrin yapı stokunun yüzde 65’ini yenileyen bir yönetim anlayışına sahip olduğumuzu, 400’ün üzerinde de kalıcı eser yaptığımızı ve bunları yaparken 5 kuruş borcumuzun olmadığını ifade ettik. Güzel ve verimli bir çalışma oldu.”

Zirve sonrası program, Başkan Hasan Can ile soru cevap şeklinde devam etti. Daha sonra 12. Gelişen Bölgeler Zirvesi’nde toplantıya ev sahipliği yapan Başkan Hasan Can’a misafirperverliğinden dolayı Hürriyet grubu bir teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Hasan Can zirveye katılan yatırımcı iş adamları ve Hürriyet grubu ile birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Zirveye katılan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Oryataş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Buğdaycı, Can Park AVM Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür, Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, yükselen Ümraniye’nin geçmişten günümüze gelişimi, coğrafi konumu ve ekonomisi hakkında düşüncelerini ifade ederek, toplantının düzenlenmesinde emeği geçen Hürriyet grubu ve toplantıda ev sahipliği yapan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’a teşekkürlerini sundu.

