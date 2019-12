12.Bienal'in küratörleri belli oldu

T24-İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Koç Holding sponsorluğunda 2011 sonbaharında düzenlenecek 12. Uluslararası İstanbul Bienali’nin küratörlüğünü Adriano Pedrosa ve Jens Hoffmann birlikte üstleniyor.











Jens Hoffmann Adriano Pedrosa







12. Uluslararası İstanbul Bienali’nin küratörlüğüne davet edilen Adriano Pedrosa, Programma Independente de Escola Sao Paulo’nun (PIESP), Jens Hoffmann ise California College of Arts Wattis Institute for Contemporary Arts’ın direktörlüğünü yapıyor.



1965 yılında Rio de Janeiro’da doğan sanatçı, küratör, editör ve yazar Adriano Pedrosa, Artforum (New York), Art Nexus (Bogota), Art+Text (Sidney), Tate etc (Londra), Exit (Madrid) ve Frieze (Londra) gibi dünya çapında güncel sanat yayınlarında makaleler yayımladı. Pedrosa bugüne kadar Ivo Mesquita ile birlikte Madrid’deki Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia’da F[r]icciones (2000) sergisinin küratörlüğünü, 1998 yılında 24. Sao Paulo Bienali yardımcı küratörlüğünü ve yayınlar editörlüğünü, 2006 yılında 27. Sao Paolo Bienali eş küratörlüğünü ve eş editörlüğünü, 2001–2003 yıllarında Belo Horizonte’deki Museu de Arte da Pampulha küratörlüğünü, Tijuana’daki InSite_05’in küratörlüğünü, Sao Paolo Modern Sanat Müzesi’nde 2009 yılında düzenlenen 31. Panorama da Arte Brasileira’nın küratörlüğünü ve San Juan’da 2009 yılında yapılan 2. Poli/Grafica Trienali’nin sanat direktörlüğünü üstlendi. Adriano Pedrosa, 7. Uluslararası İstanbul Bienali’nde UNESCO tarafından verilen “Promotion of the Arts”, Porto’daki Serralves Müzesi’nde verilen “Premio EDP Novos Artistas” ve Guggenheim Müzesi’nde verilen “Hugo Boss” ödüllerinin jürilerinde yer aldı. Kurucusu olduğu Programma Independente de Escola Sao Paulo’nun (PIESP) halen direktörlüğünü yürüten Adriano Pedrosa The Exhibitionist: A Journal for Exhibition Making dergisinin yayın kurulunda yer alıyor.



1974 yılında Costa Rica’da doğan yazar ve küratör Jens Hoffmann, San Fransisco’da yaşıyor ve CCA Wattis Institute for Contemporary Arts’ın direktörlüğünü yürütüyor. Aralarında, Solomon R. Guggenheim Museum (New York), KIASMA - Museum for Contemporary Art (Helsinki), Kölnischer Kunstverein (Köln), The Hugh Lane Museum of Modern Art (Dublin), DIA Center for the Arts (New York), Kunstverein (Hamburg), Kunst-Werke (Berlin), Los Angeles Contemporary Exhibitions (Los Angeles) ve Museum Kunst-Palast’ın (Düseldorf) da bulunduğu birçok sanat kurumunda çalışan Hoffman, Documenta X (1997), 1. Berlin Bienali (1998) ve 9. Lyon Bienali (2007) de dahil olmak üzere birçok sergide yer aldı. 2003–2007 yılları arasında Londra’daki Güncel Sanat Enstitüsü’nün sergiler bölümünün direktörlüğünü yürüten Hoffman, San Juan’da 2009 yılında yapılan 2. Poli/Grafica Trienali’nin eş küratörlüğünü üstlendi. Jens Hoffman halen, Harrel Fletcher ile birlikte 2010 yılında Amerika’da beş müzede gerçekleştirilecek olan 1. Halk Bienali’nin (1st People’s Biennial) eş küratörlüğünü yürütüyor. San Francisco, California College of the Arts’ın Küratöryel Çalışmalar Programı’nda öğretim görevlisi olan Hoffman, Milan Nova Academia di Bella Arti’de konuk profesörlük ve Londra Üniversitesi, Goldsmiths College’da Küratöryel Çalışmalar Programı’nda yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapıyor. Jens Hoffman aynı zamanda The Exhibitionist: A Journal for Exhibition Making dergisinin kurucu editörü.



Bienal’in küratörleri, Uluslararası İstanbul Bienali Danışma Kurulu tarafından belirlendi. İstanbul Bienali Danışma Kurulu, Documenta (13) Sanat Direktörü Carolyn Christov-Bakargiev, sanatçı Ayşe Erkmen, sanat danışmanı Melih Fereli, San Francisco Sanat Enstitüsü Sergiler ve Kamusal Programlar Yönetmeni ve Sergi Araştırmaları ve Müzecilik Bölümü Başkanı Hou Hanru ve The Sharjah Art Foundation ve Al-Ma'mal Foundation for Contemporary Art direktörü Jack Persekian’dan oluşuyor.



17 Eylül–13 Kasım 2011 tarihleri arasında düzenlenecek olan 12. Uluslararası İstanbul Bienali’nin, küratörleri Adriano Pedrosa ve Jens Hoffmann tarafından belirlenecek olan kavramsal çerçevesi sonbaharda yapılacak bir basın toplantısıyla duyurulacak.