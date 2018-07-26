Politika
129 milletvekili olağanüstü kurultaya karşı imza toplamıştı; Muharrem İnce'den ilk açıklama
"Parti içi yarışlarda Milletvekillerinin hangi koşullarda açıklama yaptığını çok iyi bilirim"
24 Haziran seçimlerinin ardından olağanüstü kurultay tartışmalarının sürdüğü CHP'de 129 milletvekili ve 59 il başkanı kurultaya karşı çıkan bir bildiri yayımladı. Muharrem İnce, bildiriye ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede "16 yıl Milletvekilliği, 4 yıl Grup Başkanvekilliği yaptım. Parti içi yarışlarda Milletvekillerinin hangi koşullarda açıklama yaptığını çok iyi bilirim" yorumunda bulundu.
Muharrem İnce'nin Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:
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