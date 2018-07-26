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Politika

129 milletvekili olağanüstü kurultaya karşı imza toplamıştı; Muharrem İnce'den ilk açıklama

"Parti içi yarışlarda Milletvekillerinin hangi koşullarda açıklama yaptığını çok iyi bilirim"

26 Temmuz 2018 19:50

24 Haziran seçimlerinin ardından olağanüstü kurultay tartışmalarının sürdüğü CHP'de 129 milletvekili ve 59 il başkanı kurultaya karşı çıkan bir bildiri yayımladı. Muharrem İnce, bildiriye ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede "16 yıl Milletvekilliği, 4 yıl Grup Başkanvekilliği yaptım. Parti içi yarışlarda Milletvekillerinin hangi koşullarda açıklama yaptığını çok iyi bilirim" yorumunda bulundu. 

Muharrem İnce'nin Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle: 

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