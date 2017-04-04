129 çağdaş sanat ustasının 275 eseri satışta

Beyaz Müzayede Fahrelnissa Zeid, Burhan Doğançay, Mübin Orhon, Cihat Burak gibi 129 çağdaş sanat ustasının yapıtlarından derlediği 275 eseri satışa sunuyor.

9 Nisan Pazar günü saat 13.30’da Maslak Orijin Sanat Merkezi’nde gerçekleştireceği müzayedesinde Türk ve dünya sanatının önde gelen isimlerine ait 275 eser satışa çıkacak.

Türk çağdaş soyut sanatı’nın en büyük ustalarından Burhan Doğançay’ın kariyerinde önemli yapı taşlarından biri olarak gösterilen, New York duvarlarından yola çıkarak yapmış olduğu sayısız eser arasında ilklerden olan ‘From Walls No:5’ isimli 1970 tarihli yapıtı, 300-450 bin TL tahmini fiyat aralığıyla satışa sunuluyor.

Müzayedede sanatçının ‘Koniler’ ve ‘Kurdelalar’ serilerine ait beş yapıtı daha yer alıyor.Müzayedede, 12 Haziran’da Tate Modern’da sergisi açılacak olan Fahrelnisa Zeid’in 1950’li yıllara ait ‘Abstrait Jaune’ isimli soyut yapıtı da 275-425 bin TL tahmini fiyat aralığından yeni sahibini bekliyor.

Tate Modern’in kurucularından Sir ve Lady Sainsbury’nin en önemli koleksiyonunda yer alan ‘Fransız Ekolü’ sanatçılardan Mübin Orhon’un 1957 yılına ait ‘Abstrait Blanc et Rose’ isimli yapıtı da 275-425 bin TL tahmini fiyat aralığında satışta olacak. Ayrıca müzayedede ünlü arpist Uğurtan Aksel ve mimar Ergün Aksel çiftinin, 16 adet Cihat Burak, 2 adet Yüksel Arslan ve 3 adet Ömer Uluç yapıtından oluşan koleksiyonu satışa sunuluyor.

Kimler var

39. Beyaz Müzayede’de Nejad Melih Devrim, Selim Turan, Abidin Dino, Hakkı Anlı, Abidin Elderoğlu, Zeki Faik İzer, Fikret Mualla, Nurullah Berk, Sabri Berkel, Adnan Çoker, Erol Akyavaş, Ömer Uluç, Ferruh Başağa, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, Orhan Peker, Nuri İyem, Avni Arbaş, Adnan Varınca, Turan Erol, Burhan Uygur, Cevat Dereli, Şükriye Dikmen, İhsan Cemal Karaburçak, Yüksel Arslan, Komet, Mehmet Güleryüz, Alaettin Aksoy, Ergin İnan, Devrim Erbil, Güngör Taner, Mustafa Ata, Koray Ariş, Osman Dinç, Ali Teoman Germaner, Kemal Önsoy, Selma Gürbüz, Azade Köker, Ramazan Bayrakoğlu, İrfan Önürmen, Kezban Arca Batıbeki, Murat Pulat, Rüstem Kasapoğlu gibi Türk Çağdaş Sanatı’nın ustalarının eserlerinin yanı sıra Julian Opie, Sarah Morris, Peter Halley, Jiri Dokoupil, Mark Francis, Hermann Nitsch, Peter Zimmermann, Jens Jensen ve Li Lihong gibi dünya çağdaş ustalarının seçkin eserleri de yer alıyor.