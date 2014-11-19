1285 hostes kıyafetinin sergilendiği internet sitesi tık rekorları kırıyor

Hollandalı bir heveslinin koleksiyonundaki 1285 hostes üniformasını sergilediği internet sitesi oldukça ilgi görüyor.

Cliff Muskiet, Amsterdam’da üç odalı bir evde yaşıyor. Odaların duvarları, plastik konteynerler içine düzenli bir şekilde dizilmiş ve özenle etiketlenmiş hostes üniformalarıyla kaplı, 1285 adet üniforma…

Yer sorununa rağmen yanında saklıyor Muskiet onları; ama herkesin görmesi için de Uniform Freak adlı internet sitesinde sergiliyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Muskiet’in çocukluğundan beri havacılıkla ilgili her şeyi toplama merakı varmış. Önce kartpostallar, maketler, uçuş tarifeleri, güvenlik kartlarıyla başlamış. Amsterdam havaalanında bulduğu uçak temizleme işi ise koleksiyon merakını iyice beslemiş. 18 yaşına geldiğinde öyle çok eşya toplamış ki onların hepsini elden çıkararak bu merakına son vermeye karar vermiş.

KLM havayolunda çalışmaya başladıktan yıllar sonra 1992’de kendisine verilen bir üniforma, koleksiyon merakını yeniden tetiklemiş. O günden beri Muskiet eski ve yeni her türlü hostes üniformasını toplamaya başlamış. “1950, 60 ve 70’lerde uçakla uçmak çok özel sayıldığı için o zamanki üniformalar da dönemin şıklığını yansıtacak şekilde tasarlanmıştı. O zamanlar hostes olmak için dünya güzeli, ülke güzeli olmak, birçok özelliği taşımak gerekiyordu” diyor Muskiet.

Muskiet, hosteslerdeki şıklığın ve çekiciliğin artık kaybolmuş olduğunu, üniformaların ise sıkıcı hale geldiğini düşünüyor.

Muskiet, koleksiyonuna kattığı her yeni üniformayı fotoğraflayıp sitesinde sergiliyor. En sevdiği parçalar ise 1970’lere ait. “Havayolları mini etekli ve parlak renkli üniformalar kullanıyordu. Seksi görünümün işe yaradığını fark etmişlerdi,” diyor o dönem için.