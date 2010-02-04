128 yıllık sır

T24- Rusya'da Baykal Gölü üzerinde her kış oluşan kocaman yuvarlak buz kütlelerinin nasıl oluştuğu bilim insanlarını tam 128 yıldır meşgul ediyordu. Ancak yedi yıllık bir çalışma gerçeği ortaya çıkardı.



İŞTE SIRRI ÇÖZÜLEN BUZ KÜTLELERİ



Yuvarlak buzları ilk defa 1882 yılında bir Rus bilim insanı fark etti. Yuvarlak buz kütlelerinin nasıl oluştuğunu araştırmaya başlayan Rus bilim insanı, o günkü bilgiyle bir sonuca ulaşamadı ve bu durumu "gizemli bir olay" olarak nitelendirdi.



Bu olaydan 121 yıl sonra bu defa 2003 yılında Baykal Gölü'nün uydu fotoğraflarında aynı yuvarlak buz kütlelerine rastlandı. Kilometrelerce yuvarlak buz kütleleri oluşmuştu.



Rus bilim insanları, buzun nasıl oluştuğunu anlamak için bir daha kolları sıvadı. Bu defa çalışmalar 7 yıl sürdü. Uzun süren çalışmalar sonrası buz kütlelerinin yuvarlak şekilde oluşmasına gölün altında bulunan doğalgaz kaynaklarının neden olduğu ortaya çıktı.



Kış aylarında suyla karışan gaz, sıcak buhar oluşturuyor ve bu da yuvarlak dalgalara neden oluyor. Bu yuvarlak dalgalar yukarıya doğru çıktığında iyice soğuyarak buz kütlesine dönüşüyor.

