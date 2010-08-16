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1274 unvansız hakim ve savcının atamaları yapıldı

HSYK toplantısında kritik viraja girildi.1274 hakim ve savcıyla ilgili atamanın tamamlandı...

16 Ağustos 2010 03:00

T24 - HSYK Başkanvekili Özbek: 1274 unvansız hakim ve savcının ataması yapıldı, dedi. 'Anlaşmazlık yok' diyen HSYK Başkanvekili Özbek, unvanlıların atamalarının da bu hafta tamamlanabileceğini söyledi.

Özbek, gazetecilere yaptığı açıklamada:1598 hakim ve savcının atamalarının görüşüldü ve 40 gündür süren HSYK toplantısında kritik viraja girildi.1274 hakim ve savcıyla ilgili atamanın tamamlandı.

Dikmen Hakim evinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 8 saat süren toplantı sonrası konuşan Özbek, ''Adli yargıya mensup bin 274 hakim ve savcının ataması yapıldı'' dedi.

Yarından itibaren kalan kısımlarla ilgili olarak çalışmaların süreceğini belirten Özbek, kararnamenin unvanlı hakim ve savcıların atamalarıyla birlikte çıkmamasını, "Asıl olan bütün olarak çıkması ancak bulunduğumuz mevsim ve uzun süreden beri bekleniyor olması nedeniyle tamamlanan kısımların yayımlanmasını uygun gördük" dedi.

Özbek, HSYk'da anlaşmazlık olup olmadığıyla ilgili soruya da, "Asıl olan anlaşmazlık olamamasıdır ve bunun için de çaşlışmalar sürüyor. Şu an için anlaşmazlık yok" cevabını verdi. 

'Kararnamenin içeriğiyle ilgili açıklama yapmam doğru olmaz' diyen Özbek, 'Arkadaşlarımız bundan olumsuz etkilenebilir. Bu hafta içi tamamlanacağına inanıyorum' dedi. 

Beklenen atamalarda, Ergenekon ve Balyoz davaları, İlhan Cihaner ve Osman Kaçmaz gibi isimler ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dikkat çekiyor.



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