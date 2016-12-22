1270 gün süren soruşturmada Berkin Elvan'a suç aranmış!

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin gaz fişeğiyle başından vurarak öldürdüğü Berkin Elvan’ın failine yönelik 1270 gün süren soruşturma sürecinde Elvan’a adeta suç arandığı ortaya çıktı. Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, şüpheli polis Fatih D. hakkında hazırlanan iddianamede Elvan’ın üzerinden çıktığı iddia edilen 11 adet torpil ile küçük çaplı bomba etkisi yaratılmak istendiği savunuldu. Buna rağmen, Elvan'ın üzerinden çıktığı iddia edilen torpil, sapan ve cam bilyelerin olay sırasında kullanıldığına dair bilgi ve belgeye ulaşılamadığı belirtildi.

Torpili araştırmışlar

Bin 270 gün süren soruşturma sonunda hazırlanan şüpheli polis Fatih D.’nin olası kastla öldürme suçundan müebbet hapis cezasının istendiği iddianame geçtiğimiz günlerde İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Berkin Elvan’ın tedavisi sırasında hastane yetkililerinden 11 adet torpilin teslim alındığının aktarıldığı iddianamede, 3 Temmuz 2013 tarihli tutanakla torpillerin piyasada satılan torpillerle görünüş olarak benzerlik gösterdiğinin tespit edildiği belirtildi. 2 Ağustos 2013 tarihli bir tutanak daha tutularak, torpillerin yakılarak atıldığında daha fazla ses ve basınç oluşturarak küçük çaplı bomba etkisi oluşturmak üzere birbirine yapıştırıldığı ifade edilerek, sapan, cam bilye ve torpillerin adli emanette tutulduğu kaydedildi.

Kullanım esaslarına aykırı davrandı

Fatih D.’nin doğrudan Berkin Elvan’ı hedef almadığının ifade edildiği iddianamede, gaz fişeğinin ölüm neticesini meydana getirebileceğini öngörerek dikkat ve özeni göstererek ateş etmesi gerektiği vurgulandı.İddianamede, gaz tüfeği kullanımı konusunda kurs almış ve kullanımı konusunda yeterli bilgiye sahip Fatih D.’nin İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen gaz tüfeği kullanım esaslarına aykırı şekilde hareket ettiği belirtildi.

Yüz tanıma sisteminde karşılaştırıldı

İddianamede, Adli Tıp Kurumu ve Jandarma Kriminal Laboratuvarı raporlarından şüphelinin tespiti konusunda sonuç alınamaması üzerine, yüz tanıma sistemi uzmanından 22 Kasım tarihli bir bilirkişi raporu daha alındığı belirtildi. Raporda, TOMA’ya ait kamera görüntüsündeki kolu sargılı şüpheli ile fotoğraf ve video görüntüleri bulunan diğer şüpheli şahıs görüntülerinin yüz tanıma programına kaydedilerek video üzerinde yüz taraması yapıldığı anlatıldı. Karşılaştırmada şüpheli polis Fatih D.’nin kolu sargılı şüpheli şahsa yüzde 30 oranında, Ayhan P. isimli polisin de yüzde 28.9 oranında benzediği aktarıldı. Olay tarihine ait personel görevlendirme listesi karşılaştırıldığında, şüpheli Fatih D. ile Ayhan P. isimli polisin iki ayrı grupta gazcı personel olarak aynı yerde çalıştığı ortaya çıktı. Fatih D. ile Ayhan P.’nin boy bilgilerinin incelendiği, Fatih D.’nin 189 cm boyunda, Ayhan P.’nin ise 185 cm olduğu ifade edildi. Bilirkişi raporuna göre olayın failinin 191 cm boylarında olması nedeniyle olay failinin Fatih D. olduğu kaydedildi.

WikiLeaks sızıntılarından 1 gün sonra...

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin başından vurduğu Berkin Elvan 269 komada kalmış, 11 Mart 2014’te de hayatını yitirmişti. Soruşturma başından itibaren 6 savcı değiştirmiş, soruşturma savcılarından Mehmet Selim Kiraz odasında rehin alınarak, öldürülmüştü. Şüpheli polis hakkındaki iddianamenin tamamlandığı 7 Aralık tarihinden bir gün önce Wikileaks, Enerji Bakanı Berat Albayrak’a ait olduğu iddia edilen e-postaları sızdırmış, “Berat’ın kutusu” adı verilen sızıntıda, Dink davası sanıklarından İstihbarat eski Daire Başkanı Engin Dinç ile Berat Albayrak arasında Berkin Elvan ile ilgili yazışmalar ortaya çıkmıştı. Dinç tarafından Albayrak'a gönderilen bir e-postada, "Berkin Elvan’ın sosyal medya Twitter üzerinden örgütsel nitelikte fotoğrafları yayınlanmıştır" ifadeleri dikkat çekmişti.