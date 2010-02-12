127 kiloyu nasıl verdi?

T27 - Dünyanın en şişman insanı olarak kabul edilen 312 kilogram ağırlığındaki İngiliz Paul Mason, otobiyografisinde 127 kilo vermesini sağlayan diyetinin ipuçlarını verecek.



İngiliz basınında çıkan haberlere göre, mide ameliyatı için 127 kilo verdikten sonra şimdi 312 kilo olan ve hala dünyanın en ağır insanı olduğuna inanılan 48 yaşındaki Mason, yazacağı otobiyografisinde insanlara nasıl bu kadar kilo vermeyi başardığını anlatmak istiyor.

Emekli postacı, Batı Sussex'teki Chichester hastanesinde geçirdiği mide ameliyatının ardından hastane personeline yazacağı kitap ve kitabında vereceği diyet tavsiyeleriyle ilgili bilgi verdi.

Diyetinden önce ortalama bir erkeğin günlük alacağı kalori miktarının tam sekiz katını 20 bin kalori civarını alan Mason'ın İngiliz vergi mükelleflerine yıllık maliyeti 235 bin TL ve son 15 yılda da 2,35 milyon TL civarında hesaplanıyor.

2002 yılında fıtık ameliyatı için bir forkliftle ambülansa konulması sırasında itfaiye, Mason'ın Ipswich'teki eski evinin ön duvarını yıkmak zorunda kalmıştı.

Mason, geçen yıl evlenen ve 572 kilo iken diyetle bunun yarısına düşen 43 yaşındaki Meksikalı Manuel Uribe'den dünyanın en şişman insanı unvanını almıştı.