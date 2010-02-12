T24 LogoT24 Logo
Yaşam

127 kiloyu nasıl verdi?

Dünyanın en şişman insanı olarak kabul edilen 312 kilogram ağırlığındaki İngiliz Paul Mason tam 127 kilo verdi.

12 Şubat 2010 02:00

T27 - Dünyanın en şişman insanı olarak kabul edilen 312 kilogram ağırlığındaki İngiliz Paul Mason, otobiyografisinde 127 kilo vermesini sağlayan diyetinin ipuçlarını verecek.

 İngiliz basınında çıkan haberlere göre, mide ameliyatı için 127 kilo verdikten sonra şimdi 312 kilo olan ve hala dünyanın en ağır insanı olduğuna inanılan 48 yaşındaki Mason, yazacağı otobiyografisinde insanlara nasıl bu kadar kilo vermeyi başardığını anlatmak istiyor.

Emekli postacı, Batı Sussex'teki Chichester hastanesinde geçirdiği mide ameliyatının ardından hastane personeline yazacağı kitap ve kitabında vereceği diyet tavsiyeleriyle ilgili bilgi verdi.

Diyetinden önce ortalama bir erkeğin günlük alacağı kalori miktarının tam sekiz katını 20 bin kalori civarını alan Mason'ın İngiliz vergi mükelleflerine yıllık maliyeti 235 bin TL ve son 15 yılda da 2,35 milyon TL civarında hesaplanıyor.

2002 yılında fıtık ameliyatı için bir forkliftle ambülansa konulması sırasında itfaiye, Mason'ın Ipswich'teki eski evinin ön duvarını yıkmak zorunda kalmıştı.

Mason, geçen yıl evlenen ve 572 kilo iken diyetle bunun yarısına düşen 43 yaşındaki Meksikalı Manuel Uribe'den dünyanın en şişman insanı unvanını almıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24