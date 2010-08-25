127 ışık yılı uzaklıkta yeni bir gezegen ailesi

T24- Dünyadan 127 ışık yılı uzakta, güneşe benzer bir yıldızın yörüngesinde dönen en az 5 gezegene rastlandı.



Cenevre Üniversitesi'ndeki gökbilimciler, üzerleri kaya ve buz kütlesiyle kaplı gezegenlerin dünyanın 13 ila 25 katı büyüklüğünde olduğunu söylüyor.

BBC'nin haberine göre, henüz kesinlik kazanmamış olsa da, aynı sistemde iki gezegenin daha bulunduğuna dair bulgular var.

Şayet bu bulgular kesinlik kazanırsa, güneş sistemimiz dışındaki en kalabalık gezegen ailesiyle karşılaşılmış olacak.

Gökbilimciler sözkonusu gezegenleri doğrudan göremiyor, fakat ana yıldızın yörüngesinde yarattıkları çok ufak boyuttaki değişimle varlıkları tespit edilebiliyor.

Cenevre Üniversitesi araştırmacıları, yeni gezegenleri Şili'de kurulu çok hassas bir telekoptan elde ettikleri bilgi ışığında keşfetti.

Dr. Christoff Lovas ve ekibi, çevresinde gezegenler olabileceği şüphesi doğru çıkan yıldızı son altı yıldır adım adım izlediklerini söylüyorlar.

Gökbilimciler, ana yıldızın yörüngesi üzerinde gezegenlerden kaynaklandığını düşündükleri çekim gücünü inceledi.

Gezegenlerin, güneş sistemimizdeki Neptün'e benzediği tahmin ediliyor.