126 yaşında hayatını kaybetti

T24 - Nüfus kayıtlarına göre 126 yaşında olan Nuri Öztunç, Antalya'da hayatını kaybetti.







Antalya'da Kuzeyyaka Mahallesi'nde oğlu Lezgin Öztunç'un evinde yaşamını sürdüren Nuri Öztunç, dün sabah saatlerinde rahatsızlandı. Durumu ağırlaşan Öztunç, evinde yaşamını yitirdi.

Oğlu Lezgin Öztunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının hiçbir sağlık sorunu olmadığını, ancak 2 ay önce öksürük şikayetiyle doktora gittiklerini söyledi. Öztunç, babası Nuri Öztunç'un cenazesinin Hazreti Ömer Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sütçüler Mezarlığı'nda toprağa verildiğini bildirdi.

Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülhamid, Sultan Mehmed Reşad ve Sultan Mehmed Vahidettin dönemlerini yaşadığını anlatan Nuri Öztunç'un 8 çocuğu, 150 torunu ve 20 torununun torunu vardı.

Nüfus kayıtlarına göre Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 1 Temmuz 1885'te dünyaya gelen Nuri Öztunç'un torunlarının torunları, büyük dedeleri için 1 Temmuz 2010'da doğum günü kutlaması yapmış, duygulanan Öztunç, üzerinde “Dedeciğim 126'ncı yaşın kutlu olsun” yazılı pastadaki mumları üflemişti.



Türkçe bilmeyen Öztunç'a torunları yardımcı oluyordu.



