126 Türk'e 43 yıl sonra mezar taşı

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında 3 Türk köyünde katledilen 126 Türk, 43 yıl sonra kendilerine ait mezar taşı ve mezara kavuştu. DNA ile kimlikleri belirlenen kurbanlardan dördü dün askeri törenle yeni şehitlikte defnedildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Kıbrıslı Rumların 1974 Barış Harekâtı sırasında 3 Türk köyünde katlettiği kadın, çocuk, bebek, yaşlı 126 Türk, 43 yıl sonra kendilerine ait mezar ve mezar taşına kavuşuyor. Katliam çukurundan tanınmayacak halde çıkarılan ve o günün olumsuz şartları nedeniyle yine topluca defnedilen şehitlerin kemikleri çıkarıldı, DNA testiyle iskeletleri biraraya getirildi, bütünlükleri sağlanan ve kimlikleri belirlenen ilk 4’ü dün askeri törenle yeniden, bu defa kendilerine ait mezarlara gömüldü.

Komşu köylerden geldiler

Rumların 3 Türk köyü, Muratağa, Sandallar ve Atlılar’da katlettiği 126 Türk’ün en genci 16 günlük Selden Ali Faik, en yaşlısı ise Hüseyin Osman’dı. 43 yıl önce 14 Ağustos 1974’te, Rum askerleri ve komşu köylerden gelen Rum fanatikler, bulabildikleri her türlü silahla, 3 köyde yaşayan genç yaşlı tüm Türk nüfusu vahşice katlettiler ve iş makinelariyle açtıkları çukurlara gömdüler. Katliam, 18 gün sonra bir çobanın tesadüfen açıkta kalmış bir eli fark etmesiyle ortaya çıktı. Tanınmayacak haldeki cesetler, sıcak Kıbrıs şartlarında bekletilmedi ve yine toplu olarak 2 şehitliğe gömüldü. İsimleri biliniyordu, ancak ayrı mezarları 43 yıl boyunca olmadı.

2 yıl önce DNA testiyle kimlikleri belirlendi

İki yıl önce Lefkoşa’daki Türkiye Büyükelçiliği’nin katkılarıyla şehitlikteki mezarlar yeniden açıldı, DNA testiyle kimlik belirleme çalışmaları başlatıldı. İskelet bütünlükleri sağlanan ve kimlikleri belirlenen ilk 4 şehit, aynı aileden Ayşe Süleyman, Zalihe Süleyman, Dilnevaz Süleyman ve Güldane Mehmet, Türk bayrağına sarılı tabutlar içinde cenaze namazının ardından askeri törenle toprağa verildi.

Akıncı: Bu acı unutulmaz

Katliamın 43’üncü yıldönümü törenlerine, KKTC sivil ve askeri devlet erkanı ile şehit yakınları katıldı. Törende konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Bu acı unutulmaz, bu acının geçmesi mümkün değildir ama kimliklerinin belirlenip mezarların ayrılması bu acının küllenmesine yardımcı olur” dedi. Katliamı, insanlık dışı vahşet diye nitelendiren Akıncı, 126 Kıbrıslı Türk’ün tümünün kimliklerinin belirlenerek yeni yerlerine gömüleceğini kaydetti.