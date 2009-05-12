126 milyon Euro'luk loto Faslı bir genç kıza çıkmış

Bazı Avrupa ülkelerini kapsayan loto oyunu "Euromillones"te geçen cuma günü 126 milyon Euroyu kazananın, İspanya'da yaşayan Faslı bir genç kız olduğu ortaya çıktı.



İspanya'da internetteki bahis ve şans oyunları sitesi "serviapuestas"ta yer alan habere göre, Avrupa'daki şans oyunlarındaki rekor ikramiye olan 126 milyon Euroyu kazanan 25 yaşındaki Faslı kızın, Madrid'de oynadığı kuponla ikramiyenin sahibi olduğu belirtildi.



Bu arada sayısal loto oyunu olan "Euromillones"te sonuçlar cuma akşamı belli oldu, ancak grip olduğu için evde kalıp hafta sonu yataktan çıkamayan Faslı kızın, büyük ikramiyeyi kazandığını bugün öğrendiği ifade edildi.

