125 yıllık gazetenin adı değişiyor

New York Times şirketi, 125 yıllık International Herald Tribune gazetesinin adının International New York Times olarak değişeceğini duyurdu.

Şirket, merkezi Paris'te bulunan gazetenin isminin, sonbahardan itibaren değişeceğini ve internet sitesinin de uluslararası okurlar için yeniden düzenleneceğini açıkladı.

Şirketin CEO'su Mark Thompson, gazetenin yeni ismiyle uluslararası arenada daha çok varlık göstermeyi hedeflediğini söyledi.

Yurtdışında yaşayan ABD vatandaşları için İngilizce yayımlanan günlük gazete International Herald Tribune, ilk olarak 1887 yılında New York Herald'ın Avrupa baskısı olarak okuyucuyla buluşmuştu. Gazetenin ismi 1959'da New York Herald Tribune olarak değiştirilmiş ve 1967'de bugünkü adını almıştı.

Washington Post Company ve The New York Times Company'nin ortağı olduğu gazete, 2003'te, Washington Post'un hissesini satmasıyla tamamen New York Times'ın eline geçmişti. Aralarında, Hong Kong, Singapur, Londra, Lahey, Miami ve Florida'nın da bulunduğu 35 farklı yerde basılan gazete, 180 ülkede satılıyor.