125 yaşındaki 400 torun sahibi Eşe Gebelek, Koronavirüs'ü yenen en yaşlı insan oldu!

Kahramanmaraş'ta yaşayan 400 torun sahibi 125 yaşındaki Eşe Gelebek, yakalandığı Koronavirüs'ü yenerek, 113 yaşındaki İspanyol Maria Branyas'ın elindeki, 'hastalığı yenen dünyanın en yaşlı insanı' unvanını aldı.

Kahramanmaraş’ta oğlu Hamdullah Gelebek ile yaşayan Eşe Gelebek, nüfus kayıtlarına göre 1 Temmuz 1894 doğumlu.



40 gün sonra 126. yaşını kutlayacak olan 13 çocuk annesi Eşe Gelebek, 20 Nisan’da yüksek ateş şikayetiyle Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Burada çekilen tomografisinde corona virüsü teşhisi konulan yaşlı kadının hemen tedavisine başlandı.

Virüsü yenen dünyanın en yaşlı insanı

Bir haftası yoğun bakım olmak üzere iki haftalık tedavinin sonunda Eşe Gelebek, hastalığı yenmeyi başardı. Eşe Gelebek, yaşı itibarıyla 113 yaşındaki İspanyol Maria Branyas’ın elindeki corona virüsünü yenen dünyanın en yaşlı insanı unvanını da almış oldu.

Virüsün nasıl bulaştığı tespit edilemeyen ve hastaneden taburcu olduktan sonra 13 çocuğunun en küçüğü olan Hamdullah’ın evine dönen Eşe Gelebek, 14 gün karantinaya alındı. Karantina sürecinde Eşe Gelebek’in bulunduğu odaya gelini Meyrem Gelebek dışında kimse girmedi.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Eşe Gelebek, "Bana hastanede iyi baktılar. Hemşireler iyi ilgilendi, iyi baktı. Hastalığı yendim" dedi.