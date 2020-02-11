125 Rohingyalı sığınmacıyı taşıyan tekne alabora oldu: 16 ölü

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Bangladeş'teki kamplardan 125 Rohingyalı sığınmacıyı taşıyan kalabalık bir teknenin Bengal Körfezi'nde alabora olması sonucunda en az 16 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Associated Press'in aktardığına göre sahil güvenlik ile dalgıçlar 14 kadın, bir çocuk ve bir kadının cesedini sudan çıkardı.

Kazanın meydana geldiği yerin yakınlarındaki St. Martin adasının en yüksek rütbeli seçilmiş yetkili Nur Ahmet, 62 sığınmacının kurtarıldığını ifade etti. Ahmet'in açıklamalarına göre tekne Malezya'ya gidiyordu.

Bir polis yetkilisi, teknenin batmasına aşırı kalabalığın sebep olduğunu belirtti. Açıklamalara göre tekne sığınmacıların yanı sıra kargo da taşıyordu.

Myanmar ordusunun saldırıları sebebiyle 700 binden fazla Rohingya Müslümanı Bangladeş'e sığındı. Birleşmiş Milletler Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu, Rohingya Müslümanlarına yönelik yapılanları soykırım olarak tanımlıyor.