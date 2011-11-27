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Yaşam

125 dolara kendi tablet bilgisayarını yaptı

Kız arkadaşına tablet bilgisayar almak isteyen, ancak para bulamayan bir öğrenci, kendi tablet bilgisayarını yaptı.

27 Kasım 2011 02:00

T24 - Kız arkadaşına tablet bilgisayar almak isteyen, ancak para bulamayan bir öğrenci, kendi tablet bilgisayarını yaptı.


Eğer iPad veya Amazon'un Kindle Fire tabletini alacak paranız yoksa üzülmeyin. Her şey bitmiş değil. Wei Xinlong isimli bir öğrenci, tablet bilgisayar alacak para bulamayınca çözümü kendi tabletini yapmakta buldu.


Kız arkadaşına tablet bilgisayar hediye etmek isteyen; ancak bunun için yeterli parayı bulamayan Wei, Windows 7 işletim sistemiyle çalışan bir tablet bilgisayarı kendi imkanlarıyla yaptı.

Ölçüleri iPad'e benzeyen cihazı ortaya çıkarmak için Wei, kullanılmış bir laptop ve birkaç ekstra parçayı bir araya getirdi. 78 dolara laptop bulan ve içindeki işlemci, anakart, bellek, ekran çipi ve ekranını çıkaran Wei, yeni bir kasayı ortaya çıkardı ve bu tableti 125 dolarlık maliyetle oluşturdu.


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