124 kilo verip, hayallerine kavuştu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, bir yıl önce 202 kilo olan obezite hastası Kerem Altın (33), iş başvurularından ret yanıtı alınca tüp mide ameliyatı oldu. Altın, ameliyat sonrası bir yıl boyunca hem diyet hem de spor yaparak 124 kilo verip, 78 kiloyo düştü ve hayallerine kavuştu. İstediği işe kavuşan ve nişanlanan Kerem Altın, Bursa\'da en çok kilo veren obezite hastası oldu.

Bursa\'da fazla kilolarından dolayı hem hareket güçlüğü hem de sağlık problemleri yaşayan ve 202 kiloya kadar ulaşan Kerem Altın, geçen yıl tüp mide ameliyatı olmaya karar vererek özel bir kliniğe başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ersun Topal tarafından yapılan tüp mide ameliyatının ardından bir yıl boyunca beslenme ve egzersizlerine dikkat eden Altın, 12 ayda 124 kilo vererek, 78 kiloya düştü. Kerem Altın, aynı zamanda Bursa\'da en fazla kilo veren obezite hastası oldu. Ameliyattan önce uyku apnesi, karaciğer yağlanması, yüksek şeker ve yüksek tansiyon hastalıkları bulunan Altın, hayatının \'fit\' döneminde tüm sağlık problemlerini aştı.

\'İŞ BAŞVURULARIM REDDEDİLDİ\'

Tüp mide ameliyatından sonra hem sağlığına kavuştuğunu hem de yeni bir hayata başladığını belirten Kerem Altın, \'\'202 kiloda yaşamak benim için çok sıkıntılı bir süreç haline gelmişti. Merdiven çıkmak, çorap giymek, ayakkabı bağlamak bana işkence geliyordu. Daha sonra bu ameliyatları duydum. Hocama başvurdum ve ameliyat kararı aldık. Ameliyattan bir yıl öncesine kadar işsizdim. Birçok firmaya iş başvurusunda bulundum ancak fazla kilolarım sebebiyle kabul edilmedim. Bu benim ameliyat olmamdaki en büyük neden. Ameliyatın ardından hayatım değişti. Başka biri oldum ve bir ilişkim başladı. Nişanlandım ve şu an evlilik yolundayız. Beni görenler tanıyamıyor, bazı arkadaşlarıma kendimi tanıtmak zorunda kalıyorum. Mağazalarda bedenime uygun kıyafet bulamıyordum. \'8XL\' giyiyordum. Artık rahatlıkta alışveriş yapabiliyorum\'\' dedi.

ANİ ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 88

Obezite hastası Keram Altın\'ın ameliyatını gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ersun Topal, Altın\'ın kendisine geldiğinde sadece obezite hastası olmadığını, birçok sağlık problemlerinin bulunduğunu belirtti. Opr. Dr. Topal, \'\'Kerem Altın, obezite ve vücudundaki aşırı yağ birikmesine bağlı ciddi bir şeker hastalığı, uyku apnesi ve karaciğer yağlanması ile karşı karşıyaydı. Maalesef 202 kilodaki bir kişinin ya da vücut kitle endeksi 35\'in üzerine olan kişilerin, diyet ya da egzersiz ile bu kiloyu verebilme ihtimali neredeyse yok. Vücut kitle endeksi 35\'i geçen kişilerin yüzde 88\'e varan ani ölüm riski vardır. Bir yanda yüzde 88 ani ölüm riski, bir tarafta ise obezite cerrahisinin binde 3 civarında hasta kaybı oranı vardır. Bunları tüm açıklığıyla hastalarımıza anlatıyoruz\'\' diye konuştu.



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