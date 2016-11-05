122 yaşındaki Fidan Nine'nin uzun yaşama sırrı yoğurt

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde yaşayan 122 yaşındaki Fidan Özcan, uzun yaşamanın sırrını başta yoğurt olmak üzere doğal hayvansal gıdalara bağlıyor.

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de oğluyla birlikte yaşayan ve 3 kez evlenen 122 yaşındaki Fidan Özcan’ın bu evliliklerden 10 çocuğu oldu.



haberler.com'un haberine göre; Fidan Nine'nin bir çocuğu 100 yaşında hayatını kaybetti, geriye kalan 9 çocuğundan 42 torunu bulunuyor. Fidan nine, uzun yaşamasının sırrını başta yoğurt olmak üzere tükettiği doğal hayvansal gıdalara bağlıyor.

Sağlık problemi yok

Yaşına rağmen çok ciddi sağlık problemi olmayan Fidan nine “Gündüz iki öğün yemek yiyorum. Sabahları yoğurt, öğleyin de bütün yemekleri yiyebiliyorum. Sabah kahvaltıda yoğurt, çökelek yerdik. Öğlen ve akşam da yöresel yemeklerden olan sırım yerdik" şeklinde konuştu.



