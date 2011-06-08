-122 SURİYELİ DAHA TÜRKİYE'DE YAYLADAĞI (A.A) - 08.06.2011 - Suriye'nin Türkiye sınırına yakın Cisr eş Şuğur kasabasında yaşayan ve ülkelerindeki olaylardan kaçtıklarını iddia eden 122 Suriyeli'nin, Hatay'ın Altınözü ilçesinden Türkiye'ye geçtikleri bildirildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, gece geç saatlerde ilçeye bağlı Karbeyaz beldesi sınırına gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 122 Suriyeli'nin bir süre bekledikten sonra Türkiye tarafına geçtikleri belirtildi. Suriyeliler, daha sonra minibüslerle Türk Kızılayı tarafından nisan ayı sonunda Suriye'deki olaylardan kaçıp Türkiye'ye sığınanlar için Yayladağı ilçesinde kurulan çadır kente yerleştirildi. Bu arada, Suriye'nin Türkiye sınırına yakın yerlerde çok sayıda Suriyelinin beklediği ve olası bir karışıklıkta bu kişilerin de Türkiye tarafına geçebilecekleri öğrenildi. Türk askerlerinin de Suriye sınırı boyunca önlemlerini artırdığı kaydedildi.