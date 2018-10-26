122 mağazası olan züccaciye şirketi konkordato ilan etti

35 ilde toplam 122 mağazası bulunan züccaciye devi Bernardo, konkordato başvurusunda bulundu.

Temelleri 1984 yılında Güner Sözen ve oğulları Nurettin ve Ömer Sözen tarafından Bağdat Caddesi'nde açılan bir züccaciye mağazasıyla tanınan ve şu an 122 mağazası bulunan Bernardo'nun konkordato başvurusunda bulundu.

patronlardunyasi.com'da yer alan habere göre, Bernardo Yönetim Kurulu adına yapılan açıklama şu şekilde:

Bernardo, 1984 senesinden bugüne, Türkiye genelinde 150 perakende satış noktası ve 850 çalışanı ile tüm Türkiye’yi kapsayan hizmet anlayışıyla çalışmaktadır. Son dönemde piyasalarda yaşanan nakit sıkışıklığı, döviz ve faizde görülen aşırı yükseliş ve bankaların kredi imkanlarını kısıtlaması sonucunda, şirketimiz gereken likiditeyi sağlamak konusunda zorlanmaya başlamıştır. Bu süreç ticari faaliyetlerimizi etkiler hale gelmiştir. Piyasa koşullarına göre faaliyetimize devam etmek, ödeme yapımızda sürdürülebilir değişiklikler yapmak, yasal süreçleri düzenlemek adına Yönetim Kurulu kararı ile yeniden yapılandırma süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, Avukatımız Hamdi Say aracılığı ile yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato talepli başvuru yapılmış, başvuru talebimiz mahkemece uygun bulunarak gerekli tedbir kararı verilmiştir.

Tedarikinin çok büyük bölümünü yurt içinden sağlayan Bernardo, % 100 milli sermayeli bir Türk markasıdır. Konkordato başvurumuza aldığımız tedbir kararı ile yeniden yapılandırma sürecimizi başlatmış bulunuyoruz. Yeniden yapılandırma sürecimizin hedefi, tüm çalışanlarımız, finans sektöründe birlikte hareket ettiğimiz partnerlerimiz, iş ortaklarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve bayilerimizin çıkarlarını koruyarak şirketimizin varlığını sürdürmek ve bu süreçten güçlenerek çıkmaktır. Şirketimizin kaynakları yaşadığımız geçici likidite zorluğunu aşmaya fazlası ile yeterlidir. Bu süreç, markamızın yaşadığı zorlukları geride bırakarak, Bernardo'yu sağlam adımlarla ileri doğru taşıyacaktır. Sofra Tasarım Uzmanı Bernardo'nun hedefi, markamıza olan güveni ve yaratılan müşteri memnuniyetini arttırarak sürdürmektir. Bu amaçla başlattığımız yeniden yapılandırma bilgisini kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşmak istiyoruz.

Geçici süreli bu durumu iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve müşterilerimizin anlayış ve destekleri ile geride bırakacağımıza ve yolumuza emin adımlarla devam edeceğimize inancımız tamdır. Bernardo, perakende sektörünün %100 Türk markası olarak müşterilerine ve sektöre hizmet etmeye devam edecektir. Bu süreçte bizden desteğini esirgemeyen tüm Bernardo ailesi ve dostlarına teşekkürü bir borç biliriz.

Konkordato nedir?

Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.

Bu anlaşma ile alacaklılar bir oranda alacaklarından vazgeçerler. Borçlu da elindeki tüm mal varlığıyla borçlarını kabul edilen oranda öder ve geri kalan borçlarından kurtulur.