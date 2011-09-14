-121 yaşındaki Sıhıkaan Nine iyileşti SALİHLİ (A.A) - 14.09.2011 - Türkistan'dan 1953'te Türkiye'ye göç eden ve 58 yıl sonra Türk vatandaşı olan Manisa'nın Salihli ilçesindeki ''Dünyanın en yaşlı kadını'' 121 yaşındaki Gaışhıkaan Sıhıkaan, mide kanaması rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesinden taburcu edildi. Salihli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Aydın Er, karın ağrısı, bulantı, kusma şikayeti ile hastaneye gelen Sıhıkaan'ı sağlıklı bir şekilde taburcu ettiklerini söyledi. Sıhıkaan'ın hastanede yapılan tetiklerinde kansızlığın yanı sıra karaciğer enzimlerinde yükselme gördüklerini kaydeden Er, ''Hastanemizde kendisine kan takviyesi yapıldı, mide ilaçları verildi ve mide diyeti uygulandı. Hastamız, hastanede kaldığı 3 gün içinde gayet neşe dolu, sağlıklı, esprili ruh hali içerisindeydi. Genel durumu iyi olan hastamızı, kendi isteği doğrultusunda taburcu ettik'' diye konuştu. Er, Sıhıkaan'ın son kan tahlilinde bütün değerlerinin normale döndüğünü vurgulayarak, ''Karaciğerindeki yorgunluğu, kansızlığı geçmişti. Teyzemiz yaşına göre oldukça iyi durumda'' dedi.