121 engelli kız çocuğunun eğitimi için dans edecekler

Türkiye Engelsizler Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi (TEKSEM) ile İstanbul Dans Eğitim Merkezi Spor Kulübü, engelli kız çocuklarının eğitimi için güçlerini birleştirdi. Bugün Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde, 121 çocuğun eğitimi için 121 kişinin dans edeceği gecede, yaklaşık 11 farklı dans gösterisi yapılacak.

Ayrıca gecede, Ersun Öcal’ın Ottoman Kılıç Kalkan ekibi ve milli dansçılar Tanabay Tokgöz ve Defne Mutlucan, Latin Amerika danslarıyla destek olacak.

Kızıyla dans edecek

Hürriyet'ten Kardelen Kordaş'ın haberine göre Gamze Elibol (36) TEKSEM’in hem kurucusu hem de sanat yönetmeni. Hayat enerjisi yüksek, gözleri ışıl ışıl, sevgi dolu bir anne ve rol model. 1.5 yaşında yanlış iğne sonucu engelli kalan Elibol, çok istediği tiyatro bölümünde engelinden dolayı mülakat şansı dahi verilmeden elendi. Aslında bir tiyatro kulübü olan TEKSEM, 8 yıldır bünyesinde Engelsiz Amazonlar adını verdiği bir oluşumla 121 engelli kızın okumasına destek oluyor. Elibol’un bir diğer büyük hedefiyse, bodrum katı dahi olsa, kulübe ait bir sahnelerinin olması.

Bu çocuklar için bağış makbuzuyla yardım toplamadıklarının altını çizen Elibol, kendi yaptığı el sanatlarını ve kocası tarafından terk edilmiş 35 engelli çocuk annesinin el emeklerini gelire dönüştürüyor.

Geçen yıl İstanbul Dans seyircilerine, yaşam hikâyesini anlatan Elibol, kulüple bu vesileyle tanıştı ve bu proje doğdu. Gecede, Elibol’un 16 yaşındaki kızı Zeynep Beyza da annesiyle birlikte dans edecek. Güzel sanatlar lisesi tiyatro bölümü öğrencisi kızı Zeynep ise, “Kendimi bildim bileli bu işin içindeydim, hep de olmaya devam edeceğim. Her projede, her zaman TEKSEM’le birlikte olacağım” diyor. Sahnede anne-kıza, çıkacakları 4 parçada TEKSEM gönüllülerinden üniversiteli Göksu Aygün, İpek Ofluoğlu ve Kübra Işık eşlik edecek. Dansçılardan Aygün, etkinlik için “Çok gurur verici, kelimelere sığdıramıyorum” dedi.

Ofluoğlu ise kulübün hayatında dönüm noktası olduğunu anlattı:

“İlk projemiz Düzce’ydi. Engelliler haftasında, 500 tane çocukla buluşmuştuk...O gün eve gittiğimde o kadar mutlu, huzurluydum ki ilk defa hayatımda insanlara, çocuklara karşı bir şey yaptığımı hissettim” dedi.

Bir diğer gönüllü Işık ise okul ve işin yanı sıra 1 aydır bu gösteriye hazırlandıklarını aktardı. Sahnede beşliye, işitme engelli çocuk annesinin el emeği olan bez bebek Şirin de Ünzile şarkısında eşlik edecek.