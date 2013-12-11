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Yaşam

120'ye yakın göktaşı dünyaya düşecek

Gökyüzü görsel şöleni olarak bilinen Geminid (İkizler) meteor yağmurunun en etkin hali, bu yıl 13 ve 14 Aralık geceleri görülecek

11 Aralık 2013 16:00

Gökyüzünde yılın son ve en büyük görsel şöleni olarak nitelendirilen ’Geminid (İkizler) göktaşı yağmuru’, 13-14 Aralık gecelerinde zirveye ulaşacak. Bu iki günde saatte 120’ye yakın göktaşı dünyaya düşeceği için bol bol dilek tutma şansı doğacak.

10-15 Aralık tarihleri arasında sürmesi beklenen görsel şölende, saatte 60 ile 120 arasında meteor görülebilecek. Halk arasında ’yıldız kayması’ olarak nitelendirilen meteor yağmurlarından en etkini olan İkizler göktaşı yağmurunu, 3200 Phaethon kuyrukluyıldızı oluşturuyor.

 

Yıldız kayması

 

Mars ile Jüpiter arasında bulunan astroit kuşağındaki cisimlerin zaman zaman gezegen çekimlerinden dolayı yörüngelerinden çıkabildiklerini belirten Antalya’daki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Halil Kırbıyık, böylece göktaşlarının güneş sistemine dağıldığını, bazılarının dünya üzerine düştüğünü ve bunların çoğunun da atmosferde yandığını söyledi.

Prof. Dr. Kırbıyık, halk arasında yıldız kayması olarak bilinen göktaşı yağmurunun, çıplak gözle gece karanlığında, ışık yoğunluğunun az olduğu ve bulutsuz havada izlenebileceğini kaydetti. Yıldız kayması benzetmesi için de Prof. Dr. Halil Kırbıyık, göktaşlarının atmosfere girerek yandığı için ışık çıkarttığını ve yıldız gibi göründüğünü ancak yıldızla hiçbir alakası olmadığını dile getirdi.

 

'İsteyen dilek tutsun'

 

Meteor yağmurlarının yıldız kayması olarak algılanması sonucu birçok kişinin dilek tuttuğunu anımsatan Prof. Dr. Kırbıyık, "Hiçbir ilgisi yok ama isteyen istediği dileği tutabilir ancak gerçekleşmesini onlara bağlamasın. Gerçekleşme koşullarını insan kendisi hazırlar dileklerinin. İyi bir dilek tuttuysa çok çalışırsa olur" dedi.

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