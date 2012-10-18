120'ye yakın Alman vekil, Fazıl Say için Erdoğan'a mektup gönderdi!

Ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say hakkında "dini değerleri alanen aşağıladığı" gerekçesiyle dava açılması Alman parlementerlerin tepkisine neden oldu. Almanya Federal Parlementosu Milletvekili Sevim Dağdelen, 120'ye yakın vekilin altında imzası bulunan mektubu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdi. Mektupta, Say'ın Twitter'da yazılan bir ileti nedeniyle dava açılmasının ve yargılanmasının orantısız bir yaklaşım olduğunun altı çizildi.

Mektubun tam metni şöyle:

"Biz federal meclis milletvekilleri olarak Almanya'da dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'a karşı devam eden mahkeme davasından kaygı duymaktayız. Say, İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi'nde, sosyal paylaşım sitesi 'twitter'a yazdığı bir iletiden ötürü halkın benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı iddiasıyla 9 aydan 1 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanabilecek. Mahkemede ceza alması sanatçının gelecekte mesleğini icra etmesini imkansız kılacaktır. Twitter'a yazılan bir ileti nedeniyle dava açılmasını ve yüksek ceza talebiyle yargılanmasını orantısız bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz Almanya'da. Özellikle de Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nni imzaladığını göz önüne aldığımızda bu sözleşmenin 10. Maddesi kapsamında ifade özgürlüğü güvenceye alınmıştır. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda da ifade özgürlüğüne büyük değer biçilmiştir. Demokratik ve laik hukuk devletinde salt bir görüşün ifade edilmesi ağır suçlamalara ve uzun hapis cezalarına neden olmamalıdır. Böyle bir dava sanatsal özgürlüğe bir darbe olduğu gibi Fazıl Say şahsında insanlık kültürüne darbeye teşkil etmektir"

Dağdelen, "Bu yazıyı sayın Başbakan Erdoğan'a iletti" dedi. Sevim Dağdelen "Böylesi aptalca böylesi gereksiz davalarla mahkemeleri meşgul etmek akıl almayan bir durum" diye konuştu. Dağdelen, önümüzdeki dönemde mahkemenin Fazıl Say'ı beraat edeceğine ve mahkemenin biteceğine inandığını dile getirdi.