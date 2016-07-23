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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe girişiminde gözaltına alınan 1200 er serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe suçuna karışmamış askerlerin serbest bırakıldığını açıkladı

23 Temmuz 2016 14:27

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak, darbe girişimi sırasında gözaltına alınan suça karışmamış 1200 erin serbest bırakıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kodalak'ın açıklaması şöyle:

"Halka ateş açmamış, halkın üzerine askeri araç sürmemiş, ne olduğunu bilememiş erleri hızla ayıklayacağız. O hainlerin Ergenekon, Balyoz soruşturmalarında yaptıkları gibi, masum askerleri de tabii ki katmayacağız. Bizim soruşturmamız onlarınkine benzemeyecek. Biz adil davranacağız. Biz devletin savcılarıyız, onlar örgütün hakim, savcıları idi."

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