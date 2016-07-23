Darbe girişiminde gözaltına alınan 1200 er serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak, darbe girişimi sırasında gözaltına alınan suça karışmamış 1200 erin serbest bırakıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kodalak'ın açıklaması şöyle:

"Halka ateş açmamış, halkın üzerine askeri araç sürmemiş, ne olduğunu bilememiş erleri hızla ayıklayacağız. O hainlerin Ergenekon, Balyoz soruşturmalarında yaptıkları gibi, masum askerleri de tabii ki katmayacağız. Bizim soruşturmamız onlarınkine benzemeyecek. Biz adil davranacağız. Biz devletin savcılarıyız, onlar örgütün hakim, savcıları idi."