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Yaşam

120 yıllık tarihi bina yangında çöktü

"Yangın bir anda çıktı ve bina ahşap olduğu için de her tarafı 2- 3 dakika içerisinde alev sardı"

30 Ocak 2021 23:04

Bursa'da tarihi surların arasında bulunan 120 yıllık ahşap bina, çıkan yangında çöktü. Mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden olan yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri hatalı park ve sokakların dar olması nedeniyle zorluk çekerken, tarihi binanın çevresinde bulunan 4 ahşap bina da tahliye edildi, alevler 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü. Mahalle sakinlerinden Tevfik Püsküllü, alevlerin ahşap binayı kısa sürede sardığını belirterek, "Yangın bir anda çıktı ve bina ahşap olduğu için de her tarafı 2- 3 dakika içerisinde alev sardı" dedi.

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