120 teneke tineri çamlık alana attılar

Halil ÖZÇOBAN/BURSA (DHA)- BURSA’da, çamlık alana atılmış 120 teneke tinere el konuldu. Yapılan incelemenin ardından, tinerler kamyonetlerle yediemin deposuna götürüldü.

Jandarma ekipleri, tiner dolu çok sayıda tenekenin çamlık alana atıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Gündoğdu ile Ovaakça mahalleleri arasındaki çamlık alanda arama yaptı. Aramalar sonunda 120 teneke bulundu. Jandarma ekiplerince toplanan tiner dolu tenekeler, savcının talimatıyla yediemin deposuna teslim edildi. Yetkililer, rastgele çamlık bölgeye atılan tinerin çok az miktarının bile büyük bir yangına yol açabileceğine dikkat çekerek, bölge yakınlarında 3 yılda 2 büyük orman yangını çıktığını hatırlattı.

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