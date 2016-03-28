120 psikoloji akademisyeninden tutuklu meslektaşlarına destek bildirisi: Derhal serbest bırakılsınlar!

Türkiye’nin farklı üniversitelerinde psikoloji alanında eğitim veren 120 akademisyen, Barış için Akademisyenler bildirisi nedeniyle tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi meslektaşları Yard. Doç. Dr. Esra Mungan’a ve tutuklanan diğer iki akademisyen Muzaffer Kaya ile Kıvanç Ersoy’a destek bildirisi yayımladı. "Barış için Akademisyenler bildirisinin, içeriğine katılınsın veya katılınmasın, düşünce ve ifade özgürlüğü sınırları içinde değerlendirilmesi gerektiğini" belirten akademisyenler, bu yüzden de hem 'terör örgütü propagandası' suçlamasının hem de tutuklama kararının 'kabul edilemez' olduğunu vurgulayarak meslektaşlarının bir an önce serbest bırakılmasını talep ettiler.

Aralarında T24 yazarı Murat Paker'in de bulunduğu 25 profesör, 27 doçent, 39 yardımcı doçent ve 29 doktor unvanlı psikologlar, bildirgelerinde ifade özgürlüğü konusunda AİHM kararlarından alıntı yaptılar.

Bildirinin tam metni ve imzacılar listesi şöyle:

Psikoloji akademisyenlerinden kamuoyuna duyuru;

Biz aşağıda imzası bulunan, Türkiye’nin değişik üniversitelerinde psikoloji alanında çalışan akademisyenler olarak kamuoyuna duyurmak isteriz ki:

- 11 Ocak 2016’da kamuoyuna açıklanan Barış için Akademisyenler bildirisinden sonraki gelişmeler, 15 Mart 2016’da imzacı üç akademisyenin “terör örgütü propagandası” ile suçlanarak tutuklanması ile yeni bir aşamaya varmıştır.

- Tutuklanan üç akademisyen arasında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden, meslektaşımız Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan da vardır. Söz konusu bildirinin içeriğine katılıp katılmadığımızdan bağımsız olarak, hukuki hiçbir standarda uymayan bu suçlamayı da, tutuklama kararını da kabul edilemez buluyoruz.

- Düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı yerde üniversitelerin olamayacağını, ders verilemeyeceğini, araştırma yapılamayacağını, kısaca bilimden söz edilemeyeceğini tekrarlıyoruz. İnsan yaşamı için uğraş veren psikoloji çalışanları şüphesiz her türden terörü lanetlerler. Düşünce özgürlüğünü kısıtlamak aslında terörün oluşturmak istediği korku iklimini besler.

- Esra Mungan ve onunla birlikte tutuklanan akademisyenler, Muzaffer Kaya ve Kıvanç Ersoy ile hakkında yakalama kararı çıkarılmış olan Meral Camcı anayasal güvence altındaki ifade özgürlüğü haklarını kullanmışlardır. AİHM kararlarında belirtildiği gibi, “ifade özgürlüğü sadece olumlu karşılanan ve zararsız düşünceleri değil, aynı zamanda devleti ya da toplumun bir bölümünü inciten, şoke eden ya da rahatsız eden düşünceleri de kapsar. Bu demokratik bir toplumu oluşturan çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirliliğin bir gereğidir.”

- Meslektaşlarımızın en kısa zamanda serbest bırakılmasını ve öğrencilerine kavuşabilmelerini talep ediyoruz.

İmzacılar listesi

1. Adnan Erkuş (Prof. Dr.)

2. Ahmet Çoymak (Dr.)

3. Alev Çavdar (Yard. Doç. Dr.)

4. Alp Giray Kaya (Yard. Doç. Dr.)

5. Alper Açık (Dr.)

6. Arzu Araz (Doç. Dr.)

7. Arzu Aydın (Doç. Dr.)

8. Arzu Ceylan (Dr.)

9. Asiye Kumru (Doç. Dr.)

10. Aslı Akdaş Mitrani (Doç.Dr.)

11. Aslı Aslan (Doç. Dr.)

12. Ayda Büyükşahin Sunal (Doç. Dr.)

13. Ayfer Dost (Yard. Doç. Dr.)

14. Aylin İlden Koçkar (Doç. Dr.)

15. Aysel Kayaoğlu (Yard. Doç. Dr.)

16. Aysın Çelik (Yard. Doç. Dr.)

17. Ayşe Yalın (Prof. Dr.)

18. Ayşegül Durak Batıgün (Prof. Dr.)

19. Ayşin Turpoğlu Çelik (Yard. Doç. Dr.)

20. Ayten Zara (Doç. Dr.)

21. Bahar Tanyaş (Yard. Doç. Dr.)

22. Banu Cingöz Ulu (Yard. Doç. Dr.)

23. Banu Yılmaz (Doç. Dr.)

24. Belma Bekçi (Doç. Dr.)

25. Benal İnceer (Prof. Dr.)

26. Berna Aytaç (Dr.)

27. Bilge Selçuk (Doç. Dr.)

28. Bilge Yalçındağ (Dr.)

29. Canan Sümer (Prof. Dr.)

30. Canani Kaygusuz (Doç. Dr.)

31. Ceren Hıdıroğlu (Yard. Doç. Dr.)

32. Çağay Dürü (Dr.)

33. Çiğdem Kudiaki (Yard. Doç. Dr.)

34. Deniz Tahiroğlu (Yard. Doç. Dr.)

35. Derya Hasta (Doç. Dr.)

36. Doğan Kökdemir (Prof. Dr.)

37. Ebru Akün (Dr.)

38. Eda Erdener (Yard. Doç. Dr)

39. Ekin Eremsoy (Dr.)

40. Elif Göcek (Yard. Doç. Dr.)

41. Emrah Aktunç (Yard. Doç. Dr.)

42. Emre Özgen (Prof. Dr.)

43. Ersin Aslitürk (Dr.)

44. Esin Yılmaz (Yard. Doç. Dr.)

45. Ferhat Yarar (Yard. Doç. Dr.)

46. Feza Balkaya (Dr.)

47. Füsun Akdağ (Yard. Doç. Dr.)

48. Gonca Soygüt (Prof. Dr.)

49. Göklem Tekdemir Yurtdaş (Yard. Doç. Dr.)

50. Gözde Özdikmenli Demir (Yard. Doç. Dr.)

51. Gül Eryüksel (Dr.)

52. Gülden Güvenç (Prof. Dr.)

53. Güler Boyraz (Yard. Doç. Dr.)

54. Gülten Sönmez Seber (Prof. Dr.)

55. Hamit Fişek (Prof. Dr.)

56. Hande Kaynak (Yard. Doç. Dr.)

57. Hasan Bahçekapılı (Yard. Doç. Dr.)

58. Hasan Gürkan Tekman (Prof. Dr.)

59. Hejan Epözdemir (Dr.)

60. Hivren Özkol (Yard. Doç. Dr.)

61. Ilgın Gökler Danışman (Yard. Doç. Dr.)

62. İlyas Göz (Doç. Dr.)

63. Kadir Özer (Prof. Dr.)

64. Leman Pınar Tosun (Doç. Dr.)

65. Mediha Korkmaz (Doç. Dr.)

66. Mehmet Akif Güzel (Yard. Doç. Dr.)

67. Mehmet Akif Sayılgan (Dr.)

68. Mehmet Harma (Yard. Doç. Dr.)

69. Melek Göregenli (Prof. Dr.)

70. Melike Sayıl (Prof. Dr.)

71. Meral Gezici Yalçın (Yard. Doç. Dr.)

72. Mert Teközel (Doç. Dr.)

73. Metehan Irak (Doç. Dr.)

74. Mia Medina (Dr.)

75. Murat Paker (Yard. Doç. Dr.)

76. Müjgân İnözü (Doç. Dr.)

77. Nebi Ekrem Düzen (Dr.)

78. Nebi Sümer (Prof. Dr.)

79. Neslihan Rugancı (Dr.)

80. Neşe Erol (Prof. Dr.)

81. Nevin Kılıç (Yard. Doç. Dr.)

82. Nilhan Sezgin (Prof. Dr.)

83. Nilüfer Kafesçioğlu (Doç. Dr.)

84. Nuran Aydemir (Doç. Dr.)

85. Nuray Karancı (Prof. Dr.)

86. Nuray Sakallı Uğurlu (Prof. Dr.)

87. Nurhan Er (Prof. Dr.)

88. Okan Cem Çırakoğlu (Doç. Dr.)

89. Olga Selin Hünler (Yard. Doç. Dr.)

90. Oliver Wright (Dr.)

91. Orçun Yorulmaz (Doç. Dr.)

92. Özden Melis Uluğ (Dr.)

93. Özgen Yalçın (Dr.)

94. Özlem Çevik (Doç. Dr.)

95. Pelin Karakuş (Yard. Doç..Dr.)

96. Sait Uluç (Doç. Dr.)

97. Savaş Ceylan (Dr.)

98. Selin Salman Engin (Dr.)

99. Serap Akgün (Doç. Dr.)

100. Serap Özer (Doç. Dr.)

101. Serkan Özgün (Dr.)

102. Sevim Cesur (Doç. Dr.)

103. Sevinç Göral (Dr.)

104. Sezen Zeytinoğlu (Prof. Dr.)

105. Sibel Halfon (Yard. Doç. Dr.)

106. Sinan Sayıt (Dr.)

107. Sine Egeci (Yard. Doç. Dr.)

108. Sonia Amado (Prof. Dr.)

109. Şeyda Aksel (Prof. Dr.)

110. Türkan Yılmaz Irmak (Yard. Doç. Dr.)

111. Ümit Akırmak (Yard. Doç. Dr.)

112. Volkan Gülüm (Dr.)

113. Yasemin Acar (Dr.)

114. Yasemin Sohtorik İlkmen (Yard. Doç. Dr.)

115. Yeşim Türköz (Dr.)

116. Yudit Namer (Yard. Doç. Dr.)

117. Zeynep Başgöze (Dr.)

118. Zeynep Çatay Çalışkan (Yard. Doç. Dr.)

119. Zeynep Tüzün (Dr.)

120. Zuhal Yeniçeri (Yard. Doç.Dr.)