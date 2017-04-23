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Ekonomi

120 milyon dolar toplayan şirket dolandırıcı çıktı

Kitlesel fonlama yöntemiyle yatırımcılardan 120 milyon dolar toplayan şirketin sattığı aletin, elle yapılabilecek bir işlemi yapmakta olduğu gösterildi

23 Nisan 2017 01:07

120 milyon dolar yatırım alan Juicero isimli alet, markanın kendi ürettiği meyve ve sebze suyu paketlerini sıkıyor, 400 dolara satılıyordu. Ancak paketlerin bu alet olmadan, elde de kolayca sıkılabildiği ortaya çıktı.

Kitlesel fonlama yöntemiyle yatırımcılardan 120 milyon dolar toplayan şirketin sattığı aletin, elle yapılabilecek bir işlemi yapmakta olduğu gösterildi.

Bloomberg'in haberine göre, şirket tarafından satılan paketler, elle sıkıldığında da aynı sonuç alınabiliyordu, yani 400 dolarlık sıkacak, hiçbir işe yaramıyordu.

Şirketin CEO'su Jeff Dunn, şirketinin "yenilikçi bir ürün" yaptığını öne sürerken, sattıkları ürünün "insanların meyve sebze tüketimi değiştireceğini" ve "hayatı kolaylaştıracağını" iddia ediyor.

Dunn, yaptığı açıklamada, "Juicero'nun değeri bir bardak sıkılmış soğuk meyve suyundan daha fazlası" diyor. Şirketin CEO'su, müşterileri "paketleri elleriyle sıkmamaları" konusunda da uyarıyor. Juicero'nun başlangıçtaki fiyatının 699 dolar olduğu kaydediliyor.

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