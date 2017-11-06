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120 metrelik kayalıklarda 5 gündür mahsur köpek kurtarıldı

Kemal ÇELEN/BEYPAZARI (Ankara) (DHA)- ANKARA’nın Beypazarı ilçesi İnözü Vadisi’nin 120 metre yüksekliğindeki Zindancık Mevkii’ndeki kayalıklarda 5 gündür mahsur kalan köpek, Beypazarı ve Ankara Büyükşehir belediyelerinin itfaiye ekipleri tarafından kurtar

06 Kasım 2017 14:55

Kemal ÇELEN/BEYPAZARI (Ankara) (DHA)- ANKARA’nın Beypazarı ilçesi İnözü Vadisi’nin 120 metre yüksekliğindeki Zindancık Mevkii’ndeki kayalıklarda 5 gündür mahsur kalan köpek, Beypazarı ve Ankara Büyükşehir belediyelerinin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bir kişinin Zindancık Mevkii kayalıklarının 120 metrelik zirve bölgesinden 5 gündür köpek sesi geldiğini ihbar etmesi üzerine Beypazarı Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de ilçeye geldi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan köpeğin kurtarılması için operasyona Vadiçay Yatağı Mevkii’nden iplerle tırmanışa geçerek başladı. Ekipler 120 metrelik dik kayalıklara havanın soğuk olması ve rüzgarın da etkisiyle 2 saatlik zorlu bir tırmanışla ulaşabildi. Kayalığın zirvesinin 6 metre aşağısında 40 santimetrelik bir yarıkta 5 gündür mahsur kalan köpeğe ulaşan ekipler, su ve yiyecek vererek indirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekip başı Koray Korkut Tahirkoyun, \"Vadinin yüksekliği 120 metre uzunluğunda. Köpek vadinin zirvesinde 6 metre aşağısında mahsur kalmış. Domuz mu kovaladı, tepede gezerken düştü mü bilen yok. 5 gündür oradaymış. Köpeğe ulaştığımızda zaten dermanı tükenmişti. Zirveden köpeğin bulunduğu kovuğa indik. Yukarıdan kayalar yuvarlandı ama köpeği bulunduğu yerden alarak zirveye gönderdik. Zirveden de zirvenin aşağısındaki tesise kadar köpeği yanımızda getirdik. Köpek hem aç hem susamış. Verdiğimiz yiyeceği de suyu da hemen tüketti. Zirvenin tepesinde başka bir köpek daha vardı, biz zirveye çıkınca bizden uzaklaştı. Galiba düşen köpeğin yanındaydı. Yara ve bere yoktu\" dedi.

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