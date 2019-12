-120 liraya dünyalarını aydınlatabilirsiniz MERSİN (A.A) - 16.08.2011 - Sağlıksız beslenme koşulları ve güneş ışınlarından korunulmaması nedeniyle her yıl ortalama 600 bin kişinin katarakt nedeniyle, ''karanlığa büründüğü'' Afrika'da, gönüllü Türk doktorları, ramazanın hemen ardından göz ameliyatlarına başlamaya hazırlanıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuraklık, açlık ve buna bağlı ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olan Afrika halkına Türkiye'nin kucak açtığını, yardım seferberliğinin devam ettiğini ancak, tek sorunun açlık olmadığını, sağlık sorunlarının büyük boyutta bulunduğunu söyledi. Atalay, bu ülkelerde en önemli halk sağlığı sorunlarından birinin ''katarakt'' olduğunu, bu kapsamda 2007 yılında ''Siz görürseniz, onlar da görecek'' sloganıyla katarakt ameliyatlarına başladıklarını anımsatarak, ''Türkiye'den yapılan yardımlar sayesinde Nijer, Benin, Togo, Gana, Somali, Etiyopya, Sudan, Çad ve Burkina Faso'da 127 bin Afrikalı'yı göz taramasından geçirdik. Bunlardan 60 bine yakınında katarakt hastalığı tespit edildi. Bunların tamamı Türk doktorları tarafından ameliyat edilerek yeniden görmeleri sağlandı'' dedi. Atalay, ''Yapılan araştırmalara göre Afrika'daki her 30 bin kişiye bir göz doktoru düşüyor. Bu nedenle bizim bu coğrafyada yaptığımız göz ameliyatları çok ciddi bir boşluğu dolduruyor. Bizim çalışmalarımız sadece insanları sağlığına kavuşturmakla sınırlı kalmıyor. Çünkü biz ameliyatları ve taramaları yaparken, oradaki doktorları da eğitiyoruz. Dolayısıyla Afrika'da görev yapan doktorların hizmet kalitelerini artırmalarına da vesile oluyoruz'' diye konuştu. Atalay, her yıl ortalama 600 bin kişinin katarakt hastalığına yakalandığı Afrika'da, yıl sonuna kadar 15 bin kişiyi daha ameliyat ettirmeyi hedeflediklerini, önümüzdeki yıllarda ise bu sayıyı 100 bine ulaştırmak istediklerini vurguladı. -''Karanlığa göz yummayın''- Şu an için Türkiye'den Ramazan sonrasında devam edecek çalışmaya destek olmak isteyenlerin vakfa başvurmaya başladığını bildiren Atalay, herkesi imkanları dahilinde destek vermeye çağırarak, ''Gönüllü doktorlarımızın yanı sıra yardımseverlerin de desteğine ihtiyacımız var. Çünkü, bir katarakt ameliyatı için sadece malzeme gideri 120 TL. Bu nedenle 'Karanlığa göz yummayın, 120 TL bağışlayarak 1 Afrikalı'yı ameliyat ettirebilirsiniz' sloganıyla halktan bu konuda da duyarlılık bekliyoruz'' dedi.