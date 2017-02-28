120 dönümlük fındık bahçesine, spor tesisi kurulacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki 120 dönümlük fındık bahçesine spor kompleksi kuruluyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde değişim ve dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Daha önce birçok projeyi hayata geçirdiklerini anımsatan Yılmaz, "Bunlardan birisini daha hayata geçiriyoruz. Karşıyaka Mahallesi'ndeki 120 dönümlük fındıklık arazisi üzerine üç amatör futbol sahası ve tenis kortu inşa edeceğiz. Hedefimiz burayı 7'den 70'e herkesin yararlanacağı bir spor kompleksi haline getirmek." dedi.

Spor kompleksinin yapımı için çalışmalara başlandığını ifade eden Yılmaz, "Projede yer alan 1 adet sentetik ve 1 adet doğal çim saha Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, 1 adet sentetik saha ise belediyemiz tarafından hizmete sunulacak." diye konuştu.

Kurulacak tesislerin spor kulüplerinin tüm ihtiyacına cevap vereceğini anlatan Yılmaz, hedeflerinin kısa sürede spor kompleksini spor sevenlerin hizmetine sunmak olduğunu dile getirdi. Projenin detaylarını da açıklayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Projede yer alacak tenis kortun hemen yanındaki alana birinci amatör sahalar için yapacağımız tesisin bu ay ihalesine çıkmayı planlıyoruz. Uluslararası kriterde 3 adet saha ve tenis kortun da içinde bulunduğu alanı tam bir spor kompleksine dönüştürüyoruz." "Buradaki tesisler, tenis kortu ve nizami futbol sahalarıyla amatör kulüplerin gelişmesine önemli katkı sunacak. 120 dönümlük sahayı, tenis ve alternatif spor kulüplerinin eğitim alanı olarak düşünüyoruz." "Çalışmaların ardından Orduspor Kulübü'nün de yer aldığı Durugöl Tesisleri'ni komple buraya taşıyacağız Hiçbir eksikliğin ve gecikmenin olmadığı proje tamamlandığında inşallah bölgenin en güzel spor komplesine kavuşmuş olacağız."

Yılmaz, yaklaşık 7 milyon liraya mâl olacak kompleksin ağustos ayında tamamlanarak hizmete sokulacağını sözlerine ekledi.