120 bin liralık elektrik faturası 84 TL'ye indirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı eve gelen 120 bin liralık elektrik faturasının, sistemden kaynaklı bir yanlışlık olduğu ve faturanın 84 lira olarak yeniden hesaplandığı bildirildi.



Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 3’üncü sınıf öğrencileri 21 yaşındaki Cihat Kabak ve 22 yaşındaki Can Camgöz’ün kaldığı Yeni Mahalle Atakent 1 konutları 12/C bloktaki eve 119 bin 874.60 lira elektrik faturası kesildi.



Faturayı, internetten gören üniversite öğrencileri şaşkınlık geçirdi. Aboneliği kendi adına olan öğrenci Cihat Kabak’ın Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş.'ye (TREPAŞ) itiraz kaydı oluşturuldu. Yapılan inceleme sonucu borç 84.10 lira olarak tespit edildi.

Eski sayaç söküldü, yenisi takıldı

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ)’den yapılan yazılı açıklamada ise eski sayasın sökülerek, yerine yenisinin takıldığı ve sayaç endekslerinin yanlış okumadan kaynaklandığı belirtildi.