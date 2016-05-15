Öğrenci evine 120 bin TL'lik elektrik faturası

Edirne'nin Keşan ilçesinde öğrencilerin kaldığı eve 120 bin liralık elektrik faturası geldi. Faturaya itiraz eden öğrenciler, fabrikaya bile bu kadar fatura gelmeyeceğini söyledi.

Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 3'üncü sınıf öğrencileri Cihat Kabak ve Can Camgöz oturdukları Yeni Mahalle'deki kiralık evlerine bu ay 119 bin 874 lira elektrik faturası gönderilmesinin şaşkınlığını yaşadı.

Cihat Kabak ise, kendilerine şaka yapıldığını zannettiğini ifade etti.

Kabak, bu faturayı ödemelerine imkan olmadığını belirterek, "Faturayı görünce ev arkadaşım kaçmayı düşündü. Ben de kaçamazsınız, bu fatura ortak dedim. Soruşturduk, daha önce bu şekilde düzenlenen faturalar olmuş. Birkaç tanesi iptal olmamış, ödetmişler. Ödeyin derlerse ödeyemeyiz, bir canımız var. Fabrikaya bu kadar fatura gelmez." dedi.