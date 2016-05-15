T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öğrenci evine 120 bin TL'lik elektrik faturası

120 bin liralık faturayı itiraz eden öğrenciler, kendilerine şaka yapıldığını düşünüyor

15 Mayıs 2016 21:50

Edirne'nin Keşan ilçesinde öğrencilerin kaldığı eve 120 bin liralık elektrik faturası geldi. Faturaya itiraz eden öğrenciler, fabrikaya bile bu kadar fatura gelmeyeceğini söyledi.

Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 3'üncü sınıf öğrencileri Cihat Kabak ve Can Camgöz oturdukları Yeni Mahalle'deki kiralık evlerine bu ay 119 bin 874 lira elektrik faturası gönderilmesinin şaşkınlığını yaşadı.

Cihat Kabak ise, kendilerine şaka yapıldığını zannettiğini ifade etti.

Kabak, bu faturayı ödemelerine imkan olmadığını belirterek, "Faturayı görünce ev arkadaşım kaçmayı düşündü. Ben de kaçamazsınız, bu fatura ortak dedim. Soruşturduk, daha önce bu şekilde düzenlenen faturalar olmuş. Birkaç tanesi iptal olmamış, ödetmişler. Ödeyin derlerse ödeyemeyiz, bir canımız var. Fabrikaya bu kadar fatura gelmez." dedi.

 

ETİKETLER

faturaelektrikedirneöğrenci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24