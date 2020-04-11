120 bin genci ilgilendiriyor; terhis ve celplerin ertelenmesi gündemde

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında silah altındaki askerlerin terhisleriyle celp dönemi gelenlerin askere alınmalarının ertelenmesi düşünülüyor. Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, askerlerin terhis ve celp işlemlerinin kısa bir süre için durdurulması, askerliğini bedelli olarak yapacak olanların ise kışlalara gitmek yerine uzaktan eğitimle askerlik hizmetini yapmaları üzerinde çalışılıyor.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin haberine göre, en son 1 Nisan’da terhis işlemlerinin yapıldığı Türk Silahlı Kuvvetleri’nde son celp işleminin ise 19 Mart tarihinde gerçekleştirildiği; celp ve terhis dönemlerinde 60 bin asker terhis olurken, 60 bin kişinin de askere alındığı öğrenildi. TSK’da yapılan değerlendirmede celp ve terhis dönemlerinde 120 bin kişinin neden olacağı hareketliliğin aileleriyle birlikte ciddi bir risk oluşturmasından endişe edildiği öğrenildi. Terhis ve celplerin geçici bir süre durdurulması kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayından sonra yürürlüğe gireceği öğrenildi.

"Irak ve Suriye'deki askerlerde Koronavirüs tespit edilmedi"

Milli Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak ve Suriye’de görev yapan askerlerimizde koronavirüse rastlanmadı. Sınır ötesinde görev yapan birliklerimizde koronavirüse karşı sıkı önlemlerin alındığı belirtilerek şöyle denildi:

“Kuzey Irak’ta Pençe harekât bölgesi ile Suriye’de Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve İdlib bölgesinde sıkı önlemler alınıyor. Buralara giriş-çıkışlar çok sıkı kontrol altında tutuluyor. İçeriye girişler ve çıkışlar durduruldu. Komutanların emri olmadan giriş ve çıkışlar yapılamıyor. Irak ve Suriye’de sınır ötesindeki harekât bölgelerimizde koronavirüsten dolayı şu an itibarıyla bir sorun yok. Operasyon bölgelerimizde koronavirüs yok. Bu bölgelerde komutanlardan izinsiz hareket edilmiyor. Koronavirüsten dolayı personelimizi çok yakından takip ediyoruz. Gözetim altında olan arkadaşlarımız var; takip ediyoruz, öksürseler bile izliyoruz. Libya’da askeri eğitim işbirliği ve danışmanlık için bulunan arkadaşlarımız dahil, Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki operasyon bölgelerimizde bir sıkıntı yok."

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