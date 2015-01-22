'12 yıllık AKP iktidarında 94 çocuk öldürüldü'

CHP milletvekilleri Rıza Türmen ve Sezgin Tanrıkulu Meclis’te, son 12 yılda AKP iktidarında 94 çocuğun öldürüldüğünü açıkladı. Rıza Türmen, son 11 yılda Türkiye İnsin Hakları Vakfı’nın rakamlarına göre 241, diğer STK’ların verilerine göre 477 çocuğun devlet tarafından öldürüldüğüne dikkat çekti ve “Çocukların devlet tarafından öldürülmesini önlemek hepimizin borcudur” dedi.
CHP’li Rıza Türmen ve Sezgin Tanrıkulu son 12 yılda AKP iktidarında öldürülen çocukların sayısını açıkladı.
cumhuriyet.com.tr'nin haberine göre, Tanrıkulu, 2004 yılından itibaren devlet eliyle öldürülen 95 çocuğun adını ve yaşlarını gösteren listeyi açıkladı. Listede, Diyarbakır’da 2006 yılındaki polisin orantısız gücü yüzünden hayatını kaybeden 6 aylık Şilan Demir ile Roboski’de hayatını kaybeden 22 çocuk da var.
'Devlet çocukları öldürüyor'
Basın toplantısında Türmen, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin çocuklara tanıdığı haklara dikkat çekti ve gösteri haklarını hatırlattı. Çocukların kendini ifade etme biçimine dikkat çeken Türmen, “Bizde devlet çocukları öldürüyor. Çocuk öldürenler korunuyor, cezasız bırakılıyor” dedi.
'Çocuk katilleri bulunmak istenmiyor'
Sezgin Tanrıkulu ise şöyle konuştu: “2004’te ayağında terlikleriyle evinin önünde öldürülen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz ile Gezi olayları sırasında ekmek almaya çıkan 14 yaşındaki Berkin Elvan’ın vurulup öldürülmesi arasında geçen sürede AKP’nin çocuk avı politikasında hiçbir değişiklik olmamıştır. Uğur Kaymaz davası başta olmak üzere çocuk cinayetlerinin hemen hepsi ya cezasız bırakılmış veya ödül gibi cezalarla sonuçlandırılmıştır.
Erdoğan: Kadın da olsa, çocuk da olsa gözlerinin yaşlarına bakılmayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’daki 2006 Mart olayları sırasında ‘Kadın da olsa, çocuk da olsa gözlerinin yaşına bakılmayacaktır’ dedikten sonra çocuk infazları sistematik hale gelmiştir.
En çok çocuk 2011'de öldürüldü
Öldürülen çocukların çoğunun katili ya bulunmamış, bulunmak istenmemiş veya cezasız kalmıştır. 2006 yılında 18, 2007’de 3, 2008’de 1, 2009’da 12, 2010’da 14, 2011’de yine 31 çocuk katledilmiştir. 2011’de Roboski’de öldürülen 34 kişiden 22’si çocuktur. Bu açıdan Roboski Katliamı, aynı zamanda bir çocuk katliamıdır. 2012 yılında 10, 2013’te 1 ve 2014’te 3 çocuk öldürülmüştür. 2015’in ilk ayında Cizre’de yaşanan olaylarda hayatını kaybeden 6 kişiden 4’ü çocuktur.”
AKP döneminde öldürülen çocuklar
2004 (Toplam: 1 çocuk)
21 Kasım: Uğur Kaymaz (12), Mardin
2006 (Toplam: 18 çocuk)
Zilan Demir (8) Diyarbakır
Şilan Demir (6 Aylık) Diyarbakır
Mizgin Demir (12) Diyarbakır
Evin Dilan Demir (10) Diyarbakır
Nazar Çetinkaya (2) Diyarbakır
Nazlı Çetinkaya (4) Diyarbakır
Abdullah Çetinkaya (9 Aylık) Diyarbakır
Hasan Marangoz (14) Diyarbakır
Emrah Fidan (18)
Mehmet Akbulut (18)
29 Mart: Abdullah Duran (9), Diyarbakır
30 Mart: Enes Ata (8), Diyarbakır
30 Mart: İsmail Erkek (8), Diyarbakır
Mart: Fatih Tekin (3), Batman
Mart: Ahmet Araç (17), Mardin
3 Nisan: Mahsum Mızrak (17), Diyarbakır
3 Nisan: Emrah Fidan (17), Diyarbakır
5 Eylül: Mizgin Özbek (10), Batman
2007 (Toplam: 3 çocuk)
19 Ocak: Orhan Güleç (14) Şanlıurfa-Bozova ilçesi Karacaören köyü
2 Mart: Yusuf Aydınalp (9) Siirt – Pervari – Belenoluk Köyü
21 Nisan: Süleyman Şengül (9) Şırnak
2008 (Toplam: 1 çocuk)
15 Şubat: Yahya Menekşe (12), Şırnak
2009 (Toplam: 12 çocuk)
23 Nisan: Abdülsamet Erip (14), Hakkâri
24 Nisan: Songül Karatogül (8), Diyarbakır – Silvan
25 Nisan: Maziye Aslan (8), Van
21 Mayıs: Nevzat Akçam (15), Siirt, Pervari
8 Temmuz: Şükrü Duman (12), Siirt, Eruh
5 Ağustos: Hakan Uluç (10), Siirt
9 Ağustos: Caziye Ölmez (16), Şırnak
11 Eylül: Mahsum Teğin (13), Diyarbakır-Kulp
12 Eylül: Mahsun Bayram (17), Diyarbakır
28 Eylül: Ceylan Önkol (12), Lice
8 Agustos Caziye Ölmez (16) Uludere
9 Ekim: Mehmet Uytun (18 aylık), Cizre
2010 (Toplam: 14 çocuk)
11 Mart: Zahir Ap (16), Şırnak-Uludere
31 Mart: Mehmet Nuri Tamçoban (14), Van – Çaldıran
22 Nisan: İzzettin Boz (14), Mardin Merkez – Kabala Beldesi
25 Mayıs: Oğuzcan Akyürek (13), Van’ın Özalp İlçesi
3 Haziran: Diren Basan (14), Şırnak
2 Temmuz: Ferhat Taruk (17), Diyarbakır – Lice
2 Temmuz: Çekdar Kınay (17), Diyarbakır – Lice
21 Temmuz: Canan Saldık (16), Van
16 Eylül: Nurullah Çiftçi (3), Hakkari Geçitli (Peyanis) Köyü
17 Eylül: Enver Turan (15), Hakkari
29 Eylül: İsa İbrahimzade (14) Hakkari
5 Ekim: Ahmet İmre (12), Şırnak – Güçlükonak
10 Ekim: Umut Furkan Akçil (7) – Silopi
11 Kasım: Nûjîyan İdem (4) – İdil
2011 (Toplam: 31 çocuk)
17 Nisan: Baran Özyolcu(12), Patnos
20 Nisan:İbrahim Oruç (17), Bismil
05 Mayıs: Murat Polat (17), Van – Erciş
7 Haziran: Umut Petekkaya (15, Diyarbakır – Çermik
19 Temmuz: Gökhan Çetintaş (16), Samsun-Havza
26 Temmuz: Doğan Taybopğa(13), Şırnak – Silopi
31 Temmuz: Sami İştenyılmaz (12), Van – Çaldıran
11 Eylül: Osman Erbaş (14), Hakkari-Şemdinli
26 Eylül: Sultan Doğrul (4), Batman
29 Aralık Roboski Katliamı’nda öldürülen 22 çocuk: (listeye 18 yaşından küçükler eklenmiştir)
Özcan Uysal (18)
Celal Encü (15)
Erkan Encü (13)
Adem And (15)
Mehmet Encü (15)
Şervan Encü (16)
Cemal Encü (16)
Şıvan Encü (14)
Bilal Encü (15)
Mahsum Encü (16)
Salih Encü (17)
Serhat Encü (17)
Savaş Encü (15)
Çetin Encü (12)
Bedran Encü (12)
Hüseyin Encü (18)
Aslan Encü (15)
Orhan Encü (15)
Fadıl Encü (16)
Vedat Encü (16)
Cihan Encü (16)
Erkan Encü (13)
2012 (Toplam: 10 çocuk)
Özgür Taşan (15), Hakkari – Yüksekova
Yusuf Yılan (9), Erzurum – Karayazı
Ertan Tilaver (14)
Nurhak Çartay (18), Diyarbakır
Mazlum Akay (11), Adana
Sera Yavuz (8), Muş
Veysi Demir (13), Van
Ramazan Kızılgöz (14), Bingöl
Sami Akti (13), Van
Selami Akti (9), Van
2013 (Toplam: 1 çocuk)
Behzat Özen (8), Şemdinli
2014 (Toplam: 3 çocuk)
Berkin Elvan (15), İstanbul
İbrahim Aras (15), Adana
Kadir Çakmak (16), Diyarbakır
2015 (Toplam: 1 Çocuk)
Ümit Kurt (14), Cizre
Nihat Kazanhan (12), Cizre