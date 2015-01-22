'12 yıllık AKP iktidarında 94 çocuk öldürüldü'

CHP milletvekilleri Rıza Türmen ve Sezgin Tanrıkulu Meclis’te, son 12 yılda AKP iktidarında 94 çocuğun öldürüldüğünü açıkladı. Rıza Türmen, son 11 yılda Türkiye İnsin Hakları Vakfı’nın rakamlarına göre 241, diğer STK’ların verilerine göre 477 çocuğun devlet tarafından öldürüldüğüne dikkat çekti ve “Çocukların devlet tarafından öldürülmesini önlemek hepimizin borcudur” dedi.

CHP’li Rıza Türmen ve Sezgin Tanrıkulu son 12 yılda AKP iktidarında öldürülen çocukların sayısını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr'nin haberine göre, Tanrıkulu, 2004 yılından itibaren devlet eliyle öldürülen 95 çocuğun adını ve yaşlarını gösteren listeyi açıkladı. Listede, Diyarbakır’da 2006 yılındaki polisin orantısız gücü yüzünden hayatını kaybeden 6 aylık Şilan Demir ile Roboski’de hayatını kaybeden 22 çocuk da var.

'Devlet çocukları öldürüyor'

Basın toplantısında Türmen, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin çocuklara tanıdığı haklara dikkat çekti ve gösteri haklarını hatırlattı. Çocukların kendini ifade etme biçimine dikkat çeken Türmen, “Bizde devlet çocukları öldürüyor. Çocuk öldürenler korunuyor, cezasız bırakılıyor” dedi.

'Çocuk katilleri bulunmak istenmiyor'

Sezgin Tanrıkulu ise şöyle konuştu: “2004’te ayağında terlikleriyle evinin önünde öldürülen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz ile Gezi olayları sırasında ekmek almaya çıkan 14 yaşındaki Berkin Elvan’ın vurulup öldürülmesi arasında geçen sürede AKP’nin çocuk avı politikasında hiçbir değişiklik olmamıştır. Uğur Kaymaz davası başta olmak üzere çocuk cinayetlerinin hemen hepsi ya cezasız bırakılmış veya ödül gibi cezalarla sonuçlandırılmıştır.

Erdoğan: Kadın da olsa, çocuk da olsa gözlerinin yaşlarına bakılmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’daki 2006 Mart olayları sırasında ‘Kadın da olsa, çocuk da olsa gözlerinin yaşına bakılmayacaktır’ dedikten sonra çocuk infazları sistematik hale gelmiştir.

En çok çocuk 2011'de öldürüldü

Öldürülen çocukların çoğunun katili ya bulunmamış, bulunmak istenmemiş veya cezasız kalmıştır. 2006 yılında 18, 2007’de 3, 2008’de 1, 2009’da 12, 2010’da 14, 2011’de yine 31 çocuk katledilmiştir. 2011’de Roboski’de öldürülen 34 kişiden 22’si çocuktur. Bu açıdan Roboski Katliamı, aynı zamanda bir çocuk katliamıdır. 2012 yılında 10, 2013’te 1 ve 2014’te 3 çocuk öldürülmüştür. 2015’in ilk ayında Cizre’de yaşanan olaylarda hayatını kaybeden 6 kişiden 4’ü çocuktur.”

AKP döneminde öldürülen çocuklar

2004 (Toplam: 1 çocuk)

21 Kasım: Uğur Kaymaz (12), Mardin

2006 (Toplam: 18 çocuk)

Zilan Demir (8) Diyarbakır

Şilan Demir (6 Aylık) Diyarbakır

Mizgin Demir (12) Diyarbakır

Evin Dilan Demir (10) Diyarbakır

Nazar Çetinkaya (2) Diyarbakır

Nazlı Çetinkaya (4) Diyarbakır

Abdullah Çetinkaya (9 Aylık) Diyarbakır

Hasan Marangoz (14) Diyarbakır

Emrah Fidan (18)

Mehmet Akbulut (18)

29 Mart: Abdullah Duran (9), Diyarbakır

30 Mart: Enes Ata (8), Diyarbakır

30 Mart: İsmail Erkek (8), Diyarbakır

Mart: Fatih Tekin (3), Batman

Mart: Ahmet Araç (17), Mardin

3 Nisan: Mahsum Mızrak (17), Diyarbakır

3 Nisan: Emrah Fidan (17), Diyarbakır

5 Eylül: Mizgin Özbek (10), Batman

2007 (Toplam: 3 çocuk)

19 Ocak: Orhan Güleç (14) Şanlıurfa-Bozova ilçesi Karacaören köyü

2 Mart: Yusuf Aydınalp (9) Siirt – Pervari – Belenoluk Köyü

21 Nisan: Süleyman Şengül (9) Şırnak

2008 (Toplam: 1 çocuk)

15 Şubat: Yahya Menekşe (12), Şırnak

2009 (Toplam: 12 çocuk)

23 Nisan: Abdülsamet Erip (14), Hakkâri

24 Nisan: Songül Karatogül (8), Diyarbakır – Silvan

25 Nisan: Maziye Aslan (8), Van

21 Mayıs: Nevzat Akçam (15), Siirt, Pervari

8 Temmuz: Şükrü Duman (12), Siirt, Eruh

5 Ağustos: Hakan Uluç (10), Siirt

9 Ağustos: Caziye Ölmez (16), Şırnak

11 Eylül: Mahsum Teğin (13), Diyarbakır-Kulp

12 Eylül: Mahsun Bayram (17), Diyarbakır

28 Eylül: Ceylan Önkol (12), Lice

8 Agustos Caziye Ölmez (16) Uludere

9 Ekim: Mehmet Uytun (18 aylık), Cizre

2010 (Toplam: 14 çocuk)

11 Mart: Zahir Ap (16), Şırnak-Uludere

31 Mart: Mehmet Nuri Tamçoban (14), Van – Çaldıran

22 Nisan: İzzettin Boz (14), Mardin Merkez – Kabala Beldesi

25 Mayıs: Oğuzcan Akyürek (13), Van’ın Özalp İlçesi

3 Haziran: Diren Basan (14), Şırnak

2 Temmuz: Ferhat Taruk (17), Diyarbakır – Lice

2 Temmuz: Çekdar Kınay (17), Diyarbakır – Lice

21 Temmuz: Canan Saldık (16), Van

16 Eylül: Nurullah Çiftçi (3), Hakkari Geçitli (Peyanis) Köyü

17 Eylül: Enver Turan (15), Hakkari

29 Eylül: İsa İbrahimzade (14) Hakkari

5 Ekim: Ahmet İmre (12), Şırnak – Güçlükonak

10 Ekim: Umut Furkan Akçil (7) – Silopi

11 Kasım: Nûjîyan İdem (4) – İdil

2011 (Toplam: 31 çocuk)

17 Nisan: Baran Özyolcu(12), Patnos

20 Nisan:İbrahim Oruç (17), Bismil

05 Mayıs: Murat Polat (17), Van – Erciş

7 Haziran: Umut Petekkaya (15, Diyarbakır – Çermik

19 Temmuz: Gökhan Çetintaş (16), Samsun-Havza

26 Temmuz: Doğan Taybopğa(13), Şırnak – Silopi

31 Temmuz: Sami İştenyılmaz (12), Van – Çaldıran

11 Eylül: Osman Erbaş (14), Hakkari-Şemdinli

26 Eylül: Sultan Doğrul (4), Batman

29 Aralık Roboski Katliamı’nda öldürülen 22 çocuk: (listeye 18 yaşından küçükler eklenmiştir)

Özcan Uysal (18)

Celal Encü (15)

Erkan Encü (13)

Adem And (15)

Mehmet Encü (15)

Şervan Encü (16)

Cemal Encü (16)

Şıvan Encü (14)

Bilal Encü (15)

Mahsum Encü (16)

Salih Encü (17)

Serhat Encü (17)

Savaş Encü (15)

Çetin Encü (12)

Bedran Encü (12)

Hüseyin Encü (18)

Aslan Encü (15)

Orhan Encü (15)

Fadıl Encü (16)

Vedat Encü (16)

Cihan Encü (16)

Erkan Encü (13)

2012 (Toplam: 10 çocuk)

Özgür Taşan (15), Hakkari – Yüksekova

Yusuf Yılan (9), Erzurum – Karayazı

Ertan Tilaver (14)

Nurhak Çartay (18), Diyarbakır

Mazlum Akay (11), Adana

Sera Yavuz (8), Muş

Veysi Demir (13), Van

Ramazan Kızılgöz (14), Bingöl

Sami Akti (13), Van

Selami Akti (9), Van

2013 (Toplam: 1 çocuk)

Behzat Özen (8), Şemdinli

2014 (Toplam: 3 çocuk)

Berkin Elvan (15), İstanbul

İbrahim Aras (15), Adana

Kadir Çakmak (16), Diyarbakır

2015 (Toplam: 1 Çocuk)

Ümit Kurt (14), Cizre

Nihat Kazanhan (12), Cizre