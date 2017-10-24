12 yıldır kayıp kız PKK bombacısı çıktı

Çağlar ÖZTÜRK- Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Ceyhan İlçesi\'nde 12 yıl önce kaybolan 32 yaşındaki Hicran D.\'nin Kandil\'de terör örgütü PKK\'ya katılarak silah ve bomba eğitimi aldığı ortaya çıktı. Eklem romatizması olduğu için gittiği Kayseri\'de yakalanan Hicran D. ile ona yardım eden annesi S.D. tutuklandı.

Ceyhan İlçesi\'nde oturan Hicran D.\'nin 2005\'de ortadan kayboldu. Kızından haber alamayan annesi S.D. polise kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Hicran D. ile ilgili Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü de bulunması için çalışma başlattı. Anacak, genç kızdan bir haber alınamadı. İddiaya göre, anne S.D., Kandil\'de olduğunu bildiği kızını eklem romatizması hastalığına yakalandığını öğrenince 5 Ekim 2015\'de Kuzey Irak\'a giderek kaçak yollardan Ceyhan\'a getirdi. Bir süre annesinin yanında kalan Hicran daha sonra tedavi için Kayseri\'deki akrabalarının yanına giderek çeşitli hastanelerde 8 ay tedavi gördü. Polisin takibine yakalanan Hicran D. ile ilgili araştırmasını genişlen polis, genç kızın Kuzey Irak\'a geçip bölücü terör örgütü PKK saflarına katıldığı, silah ve bomba eğitimi aldığı saptandı.

Teknik ve fiziki takip yapan polis, anneyi S.D.\'yi Kocaeli\'de Hicran D.\'yi de Kayseri\'de eş zamanlı operasyonla yakaladı. Terör örgütü üyesi olmaktan gözaltına alınan anne ile kızı, sorgulanmak üzere Ceyhan\'a getirildi. Hicran D., sorgusunda PKK\'ya katılmadığını, Kuzey Irak\'ta sevdiği adama kaçtığını ileri sürdü. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.D. ile kızı Hicran D. tutuklandı.



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