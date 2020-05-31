12 yıldır bitmeyen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde 8. kez göçük meydana geldi

Yapımına 2008 yılında başlanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'ndeki Esmebaşı Tüneli'nde sekizinci kez göçük meydana geldi. Göçükte ölen veya yaralan işçi olmadı.

TCDD, 30 Nisan'da 'göçük inşaatı ve tamamlanması işi' ihalesi açtı. 6 firma özel olarak davet edildi. 28 Mayıs'ta sonuç ilanı açıklandı. İhale, tünel konusunda deneyimli B. Ergünler firmasına verildi. Daha önceki 7 göçüğün nasıl tazmin edildiği kamuoyuna yansımadı. Bu göçükler için açılmış bir ihale de görünmüyor. Ancak sadece 3 Mart'ta meydana gelen göçük için gerçekleştirilen ihalenin maliyeti 76 milyon 446 bin lira oldu.

Sözcü gazetesinden Yusuf Demir'in haberine göre, önlenemez doğal bir vaka ihtimalini göz ardı etmeyen uzmanlar, fay hattındaki tünel projesinin hazırlık aşamasından başlayarak ihmal ya da yanlışlıklar yapılmış olabileceğine işaret ediyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, 27 Mayıs'ta göçüğün yaşandığı tünelde incelemelerde bulundu. Ayhan açıklamasında, “Ankara-Sivas YHT hattının 318'inci kilometresinde toplam uzunluğu 1422 metre olan Eşmebaşı'ndaki tünelde bugüne kadar 8 adet göçük meydana geldi. En son 3 Mart 2020 tarihinde gerçekleşen olayda toplam 102 metrelik göçük olduğu görüldü. Göçüklerin oluştuğu bölgedeki zayıf bölümleri güçlendirmek için 2 bin farklı noktadan 17 bin ton çimento enjekte ediliyor. Bu sene bilet kesilmesi için bayramda dahi çalışan işçilerimize en kalbi teşekkürlerimizi ilettik.” ifadesini kullandı.

12 yıldır bitmeyen proje

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi 2004 yılında gündeme geldi. İlk ihale 2008'de yapıldı. Bugüne kadar en az 17 ayrı ihale yapıldı. İlk etabı Yerköy-Sivas ihalesinde en düşük teklifi 839 milyon dolar ile kamuoyunun yakından tanıdığı Cengiz-Limak-Kolin-China Major konsorsiyumu vermişti. Göçük ihalesinden önceki “Yerköy-Sivas (km 174+000- km 461+000) arası güvenlik tünelleri inşaatı yapım işi” ihalesi 25 Aralık 2019'da yapıldı. 21-b pazarlık usulü ile ilana çıkılmadan, özel olarak davet edilen şirketlerle kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen ihale, yine adı sıkça duyulan müteahhitler Özaltın ve Özkar'a 734 milyon 161 bin liraya verildi. 2018 yılında Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan toplam maliyeti 9 milyar lira olarak açıklamıştı.