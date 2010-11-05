T24- Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 12. yılını "12. Yılda 12 Bez Bebek" kampanyasıyla kutlayacak. Kampanya kapsamında Hülya Avşar, Cemil İpekçi, Beren Saat, Çağla Şikel ve Tülin Şahin'in de aralarında bulunduğu 11 ünlü isim ve trendus.com internet sitesi, lösemili çocuklar için bez bebekleri süsleyecek.

Türkiye’de lösemi hastası 0-16 yaş grubu çocuklara ücretsiz tedavi ve eğitim hizmeti sunan LÖSEV, 2002 yılında lösemili çocukların annelerinin hem meslek edinmelerine yardımcı olmak hem de rehabilitasyonlarını sağlamak amacıyla üretim atölyeleri kurmuştu. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki atölyelerde 200’e yakın anne çocuklarının tedavilerine de destek sağlamak amacıyla birbirinden farklı hediyelikler üretti. Bu yıl 12. kuruluş yıldönümünü kutlayacak LÖSEV, meslek edindirme atölyelerinde annelerin el emeğiyle yaptıkları ürünlerden olan "ıspanak bebekleri" ünlülerin sanatıyla buluşturarak, lösemili çocuklar için daha güçlü bir kaynak edinmeyi amaçlıyor.





Annelerin tedavileri süren çocuklarına olan özlemlerini, umutlarını ve hayallerini anlatmak için tasarladıkları ürünlerden biri olarak yıllardan beri "ıspanak markası"yla satışa sunulan bebekler, kampanyayla ünlülerin ellerinde farklı formlarda hayat bulacak. Gelirleri lösemili çocukların tedavi ve eğitim hizmetleri için harcanan bebekler, binlerce lösemiyle savaşan çocuğa da umut olacak.



"12. Yılda 12 Bez Bebek" adıyla başlatılan kampanyada, kendi alanında önemli başarılar sağlayan Hülya Avşar, Cemil İpekçi, Çağla Şikel, Derya Baykal, Tülin Şahin, Beren Saat, Açelya Akkoyun, Bahar Korçan, Dilek Hanif, Özgür Masur ve Tuvana Büyükçınar ile trendus.com internet sitesi lösemili çocukların annelerinin yaptığı el ürünü bez bebekleri giydirip süsleyecek.



Ünlülerin yaptığı bebekler ilk olarak İstanbul’da, daha sonra da Ankara ve İzmir’de görücüye çıkacak.



Her yıl onlarca çocuğun hayatını kurtararak yaşama sımsıkı bağlanmalarını sağlayan LÖSEV bünyesinde kayıtlı yaklaşık 7 bin 700 lösemili çocuk bulunuyor. LÖSEV, lösemi hastası çocukların tedavi sürecinde eğitimden uzak kalmamaları için anasınıfı ve ilköğretimiyle de hizmet veriyor.



LÖSEV ayrıca, geçen yıldan itibaren yetişkin ve diğer kanser türü hastalara da destek vermeye çalışıyor.





(DHA)





