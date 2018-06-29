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12 yıl önce kaybolan Filiz'i, eniştesi öldürüp mağaraya gömmüş (2)

ENİŞTE TUTUKLANDI 12 yıl önce baldızı Filiz Karadavut'u iple boğarak öldürdüğü ve Yuvalı Mahallesi'ndeki mağaralardan birine gömdügünü polisteki ifadesinde itiraf eden enişte Ufuk Ç

29 Haziran 2018 20:42

ENİŞTE TUTUKLANDI
12 yıl önce baldızı Filiz Karadavut\'u iple boğarak öldürdüğü ve Yuvalı Mahallesi\'ndeki mağaralardan birine gömdügünü polisteki ifadesinde itiraf eden enişte Ufuk Ç. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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