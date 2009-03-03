12 yıl önce, 12 yıl sonra Sincan

Başbakan Erdoğan 28 Şubat sürecinin yıldönümü dolayısıyla gündemde olan, 4 Şubat 1997’de Sincan’da tankların geçtiği Atatürk Caddesi’nde sürpriz bir şekilde halkı selamladı. Bazı kesimlerin ‘post modern darbe’ olarak adlandırdığı o günlerden 12 yıl sonra Sincan’da Erdoğan’ın geçişi sırasında bir vatandaş pencereden Kuran gösterdi.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen ağaçlandırma törenini sürpriz bir şekilde mitinge dönüştürerek, Sincan ile Etimesgut ilçelerinde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, 28 Şubat sürecinin yıldönümü çerçevesinde şu günlerde gündemde olan Sincan’da tankların geçtiği Atatürk Caddesi’nde AKP otobüsünden vatandaşları selamladı.



Erdoğan, dün Etimesgut’ta Ankara-İstanbul Otoyolu ağaçlandırma törenine katıldı. Tören alanının yapıldığı meydanın miting alanı gibi hazırlanması, çok sayıda parti bayrağının bulunması, AKP’ye ait otobüslerden seçim şarkılarının çalınması dikkat çekti.



Erdoğan’ın meydana gelmesinden hemen önce kürsüden yapılan uyarı ile partililerden şarkıların törenin devlet programı olması nedeniyle durdurulması istendi. Erdoğan, yaptığı konuşmadan sonra tören alanının yanında bir fidan dikti.



Erdoğan elini öpüp, başına koydu



Erdoğan, törenin ardından Başbakanlık otobüsüne binerek, sürpriz bir şekilde Sincan şehir merkezine doğru hareket etti. Erdoğan, Sincan’da tankların geçtiği Atatürk Caddesi’ne geldiği sırada, otobüs değiştirerek AKP otobüsüne bindi. Erdoğan, Atatürk Caddesi üzerinde AKP şarkıları eşliğinde vatandaşları selamlayarak oyuncak ve ajanda dağıttı.



Erdoğan, daha sonra Vatan Caddesi’nde vatandaşlara seslenerek, “İnşallah bu coşkunuz sandıkta çok daha coşkulu tecelli edecek” dedi. Erdoğan, güzergâhı üzerinde bulunan MHP seçim bürosundan “bozkurt işareti” yapan gençlere, “Milliyetçi Hareket Partisi, başarılar diliyorum” diye seslendi.



Ankara Caddesi’nden geçtiği sırada bir vatandaşın, evinin camından çıkardığı Kuran’ı Erdoğan’a doğru göstermesi dikkati çekti. Kuran’ı gören Erdoğan, elini öpüp başına daha sonra da göğsüne götürdü. Erdoğan, Sincan turundan sonra geçtiği Etimesgut‘ta belediye önünde toplanan kalabalığa kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan’ın sürpriz programı nedeniyle saat 12.00’de başlayacağı duyurulan Bakanlar Kurulu toplantısı 3 saat gecikmeli olarak gerçekleşti.



28 Şubat sürecinde; 4 Şubat 1997’da Sincan Atatürk Caddesi’nde tankların geçişi, ‘demokrasiye balans ayarı’ olarak yorumlanmıştı.

