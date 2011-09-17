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Yaşam

12 yeni kurbağa türü bulundu YENİ DELHİ (A.A)

17 Eylül 2011 16:41

-12 yeni kurbağa türü bulundu YENİ DELHİ (A.A) - 17.09.2011 - Hindistanlı bilimadamları ülkenin güneybatısında 12 yeni kurbağa türü buldu. Delhi Üniversitesinden evrim biyoloğu Sathyabhama Das Biju, bölgede ayrıca nesli tükendiği sanılan 3 türün de yeniden ortaya çıkarıldığını belirtti. Biju, yeni buluşların çevre sağlığının önemli göstergesi olan karada ve denizde yaşayan hayvanlara daha çok yoğunlaşılmasını sağlayacağını umduğunu söyledi. Yeni buluşlarla birlikte Hindistan'da bilinen kurbağa türü sayısı 336'ya çıktı.

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