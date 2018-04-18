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Çevre

12 yeni deniz canlısı keşfedildi

Cava Denizi'nde yapılan araştırmalarda, daha önce bilinmeyen hermit yengeci, yengeç, karides ve ıstakoz türlerine rastlandı

18 Nisan 2018 18:32

Singapur ve Endonezyalı araştırmacılar, Cava Denizi'nde  yaptıkları çalışmalarda daha önce bilinmeyen 12 deniz canlısını keşfetti.

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, araştırmacılar, Cava Denizi'nin batısı ve güneyinde yapılan araştırmalarda daha önce bilinmeyen hermit yengeci, yengeç, karides ve ıstakoz türlerine rastladı.

Araştırmacılardan Singapur Lee Kong Chian Tabiat Tarihi Müzesi Müdürü Peter Ng, 14 gün boyunca 30 bilim adamı ve 25 kişilik bir destek ekibiyle 800 ila 2 bin 100 metre derinlikte yapılan araştırmalarda denizden 12 bin adet canlı türü çıkarıldığını belirtti.

Ng, çıkarılan canlı türleriyle ilgili çalışmanın devam ettiğini, keşiflerin devam edebileceğini kaydetti.

Yeni keşfedilen canlı türleri arasında tüylü dikenleri ve kan kırmızısı gözleri olan bir yengeç, zebra desenli kabuğa sahip bir ıstakoz ve yeşil gözleriyle turuncu kıskaçları olan bir pavurya bulunuyor. 

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SingapurEndonezyaaraştırmaCava Deniziyenicanlı

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