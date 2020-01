12 yeni 'büyükşehir' geliyor!

T24 -

Manisa'daki kentsel dönüşüm çalışmaları





Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Tanrıverdi, Manisa'da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyaret ettiği lokantada tezgahın başına geçerek, döner kesen ve mangalda köfte pişiren Tanrıverdi, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Tanrıverdi, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2011 yılı nüfus sayımı sonuçlarında, Manisa nüfusunda düşüş görüldüğü belirtilerek, bunu Manisa'nın büyükşehir yapılması hedefinde değişiklik yaratıp yaratmayacağına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:“Türkiye'nin nüfusu 75 milyona dayandı. Manisa'nın nüfusuna baktığımız zaman 39 binlik bir düşüşün olduğunu görüyoruz. Bu düşüş nakillerden kaynaklanmaktadır. Manisa 1 milyon 340 bin 74 nüfusuna göre, Türkiye'nin hala 14. büyük şehridir. Büyükşehir olma şartı il nüfusu 750 bin ve üzeri olan iller içindir. Dolayısıyla büyükşehir olmamıza engel bir sorun yoktur. Daha önce 11 ilin büyükşehir olacağı ilan edilirken, şimdi Malatya'nın nüfusu 757 bin olmuştur, dolayısıyla 11 ile bir il daha ilave edilmiştir. Bu çerçevede 2014 seçimlerine yürüdüğümüz bu yolda, şu an 12 il büyükşehir olma özelliğini taşımaktadır. Tabii ki 2013 yılında tekrar bir nüfus açıklaması söz konusu olacaktır. Düzenlemede de o günkü aktif nüfus dikkate alınacaktır.”Tanrıverdi'nin ziyaretleri sırasında kendisiyle görüşen İshak Çelebi Mahallesi Muhtarı İbrahim Oyit, Manisa Belediyesinin yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarından vatandaşın rahatsızlık duyduğunu aktardı. Tanrıverdi, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla vatandaşların mağdur edilmemesi gerektiğini ifade etti. Manisa Belediyesinin de yaşanan bu sorunlar nedeniyle vatandaşları dinlemesinin önem taşıdığını dile getiren Tanrıverdi, şunları söyledi:“İlgili kanun gereği kentsel dönüşüm için vatandaşlarla uzlaşma yapılması gerekir. Eğer taraflar uzlaşamazlarsa, elbette yargıdan adaletin tecellisini bekleyeceklerdir. Bu da yapılacak hizmetlerin ancak uzun sürede yapılmasını sağlar. Buradaki hemşehrilerimizin çok fahiş fiyat istemediklerini biliyoruz. Kendileri de ifade ediyorlar. Makul olan, mağdur olmayacakları bir fiyat tespiti yapılarak bir an önce yapılmak istenen hizmetin gerçekleşmesi hedeflenmelidir. Ben de hemşehrilerimizin mağdur edilmeden bu sorunun çözülmesini ve bir an önce kente yapılacak hizmetin gerçekleşmesini kendilerinden rica edeceğim.”