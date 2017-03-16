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Dünya

“12 yaşındayken Justin Trudeau’yu dövdüm”

Matthew Perry: Tamamen kıskançlıktı

16 Mart 2017 20:45

Gelmiş geçmiş en iyi dizilerinden birisi olarak sayılan Friends’te Chandler Bing karakteriyle hafızalara kazınan Matthew Perry, 12 yaşında iken şu an Kanada Başbakanı olan Justin Trudeau’yu dövdüğünü söyledi.

Perry, talk show sunucusu Jimmy Kimmel’ın programında “Bir arkadaşım ile beraber Justin Trudeau’yu dövdük. Sporda çok iyiydi ve biz onun kadar iyi değildik. Tamamen kıskançlıktı” dedi.

Trudeau’nun babası Pierre Trudeau’nun o sırada Kanada Başbakanı olduğunu hatırlatan Perry, “Onu bu yüzden dövdüğümüzü zannetmiyorum. O sırada dövebileceğimiz tek çocuk oydu” diye konuştu.

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