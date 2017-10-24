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12 yaşındaki Zehra'nın ölümüne yol açan maganda yakalandı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da gelin indirme sırasında tabancayla havaya açtığı ateşle 12 yaşındaki Zehra Gül’ün ölümüne neden olan 34 yaşındaki Mehmet Gezergül, özel kurulan 30 kişilik polis ekibinin çalışmasıyla yakalandı

24 Ekim 2017 16:07

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da gelin indirme sırasında tabancayla havaya açtığı ateşle 12 yaşındaki Zehra Gül’ün ölümüne neden olan 34 yaşındaki Mehmet Gezergül, özel kurulan 30 kişilik polis ekibinin çalışmasıyla yakalandı.
Hacıbayram Mahallesi’nde geçen pazar akşamı meydana gelen olayda, tek katlı evinin damında gelin indirme merasimini izleyen 12 yaşındaki Zehra Gül, kimliği belirsiz kişinin tabancayla havaya açtığı ateşle başından yaralandı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen Zehra, acil serviste doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
30 KİŞİLİK ÖZEL EKİP KURULDU
Olayın ardından tabancayı ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu\'nun talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu tarafından 30 kişilik özel ekip kuruldu. Özel ekip, olay yeri çalışması ile düğün konvoyunun geçtiği güzergahlardaki güvenlik kamera kayıtlarından tabancayı ateşleyen kişinin Mehmet Gezergül olduğunu belirledi. Ekiplerin, adresini belirlediği Gezergül, operasyonla Eyyübiye Mahallesi\'ndeki evinde gözaltına alındı. Gezergül, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

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